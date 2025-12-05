Phát triển mạng lưới 500 hội viên doanh nghiệp KH-CN

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh Đ.H

Được cấp phép thành lập năm 2019 và chính thức hoạt động từ năm 2020, VST ra đời đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Với nỗ lực không ngừng, VST đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Kết thúc nhiệm kỳ thứ I, VST đã quy tụ được 194 hội viên trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, VST còn tích cực tham công tác an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đ.H

Trong nhiệm 2025-2023, VST đặt mục tiêu phát triển mạng lưới lên 500 hội viên, có ít nhất 60% doanh nghiệp hội viên triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, trên 30% doanh nghiệp áp dụng hiệu quả công nghệ 4.0, xây dựng tối thiểu 10 doanh nghiệp KH-CN lớn cấp quốc gia để đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ ít nhất 30 dự án thử nghiệm công nghệ, trong đó có 10 dự án được thương mại hóa thành công.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, VST sẽ hình thành các cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo ngành dọc như: nông nghiệp công nghệ cao, y tế thông minh, công nghệ môi trường và vật liệu mới.

Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch VST phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Đ.H

Tại đại hội, VST cũng đưa ra nhiều kiến nghị gửi tới Chính phủ và các bộ, ngành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp KH-CN. Về thể chế, VST đề nghị Chính phủ sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật KH-CN và Luật Đổi mới sáng tạo (có hiệu lực từ 1-10-2025); đồng thời cải cách chế độ kế toán, miễn giảm thuế cho các sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu.

Về dữ liệu, cần cơ chế công khai, minh bạch cho phép doanh nghiệp và nhà khoa học truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ nghiên cứu. Về phát triển bền vững, VST đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên trong đấu thầu và đầu tư đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt báo cáo phát triển bền vững, coi đây là động lực thúc đẩy xuất khẩu.

Phát biểu tại đại hội, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH-CN) Trần Xuân Đích cho rằng, trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, vai trò của doanh nghiệp KH-CN không chỉ dừng ở việc “ứng dụng cái đã có”, mà phải được nâng lên một tầm cao mới.

Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH-CN) Trần Xuân Đích phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đ.H

Đến nay, cả nước đã có gần 1.000 doanh nghiệp KH-CN, trong đó có nhiều doanh nghiệp có doanh thu từ các sản phẩm do chính doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển. Nhiều doanh nghiệp KH-CN đã hình thành thương hiệu công nghệ Việt Nam trong các lĩnh vực như y sinh, vi mạch/chip, công nghệ thông tin, công nghệ nông nghiệp, môi trường. Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể, doanh nghiệp KH-CN hiện mới chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Việt Nam vẫn còn thiếu các doanh nghiệp KH-CN quy mô lớn, có sức dẫn dắt, có khả năng cạnh tranh và định hình xu hướng trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

Ông Trần Xuân Đích nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, doanh nghiệp KH-CN phải là “đội quân tiên phong” trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức, là lực lượng trực tiếp tạo dựng tương lai của đất nước. Doanh nghiệp KH-CN chủ động giải quyết các bài toán chiến lược của quốc gia, đưa Việt Nam vào sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu, chinh phục những thị trường khó tính, đóng góp vào mục tiêu tăng năng suất, tăng trưởng ở mức cao và bền vững. Doanh nghiệp KH-CN phải trở thành biểu tượng của tinh thần tự cường, tự chủ về công nghệ của Việt Nam. VST cần thực sự trở thành hạt nhân liên kết, là động lực kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái doanh nghiệp KH-CN Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo VST nhiệm kỳ II (2025-2030) gồm 1 Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch. Trong đó, Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam, Chủ tịch VST nhiệm kỳ I, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch.

TRẦN BÌNH