Bộ KH-CN tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo

Theo lãnh đạo Bộ KH-CN, trong tháng 10-2025, ngành KH-CN tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.

Theo đó, Bộ KH-CN đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 7 nghị định và 7 quyết định quan trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của ngành. Đáng chú ý, Nghị quyết số 307/NQ-CP (ngày 6-10-2025) đã chính thức bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo trong chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MST

Trong tháng 10 vừa qua, 7 nghị định được ban hành, tập trung hướng dẫn chi tiết các nội dung của Luật KH-CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST); từ cơ chế tự chủ, tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân lực, giải thưởng khoa học, đến chương trình nhiệm vụ KH-CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, Nghị định số 271/2025/NĐ-CP quy định việc thành lập và góp vốn doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH-CN trên địa bàn Hà Nội, mở ra cơ chế mới, đưa tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Cũng trong tháng 10-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KH-CN và ĐMST, như: kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về KH-CN và ĐMST, chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật sửa đổi trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và KH-CN; phê duyệt chương trình khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng viễn thông và hạ tầng số quốc gia đến năm 2030; ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả KH-CN và ĐMST, chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; cùng quy trình xét chọn sáng kiến đột phá và kế hoạch triển khai thi hành Luật KH-CN và ĐMST.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: MST

Ở cấp bộ, Bộ KH-CN đã ban hành 5 thông tư hướng dẫn chuyên ngành, gồm: quy định về kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; hướng dẫn đánh giá sơ bộ an toàn hạt nhân cho địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư; quy định trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về KH-CN và ĐMST; và hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số.

Các văn bản này góp phần hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH-CN và ĐMST.

Cùng với công tác thể chế, trong tháng 10 vừa qua, Bộ KH-CN đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế. Cụ thể, đã ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Đây là những định hướng chiến lược giúp xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, thúc đẩy phát triển hạ tầng số và hỗ trợ công tác điều hành chính phủ điện tử.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 10-2025 là sự kiện “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia” được tổ chức tại Hà Nội, đã thu hút hơn 800 đại biểu, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố do Bộ KH-CN phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn chính sách và Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo đã được tổ chức, giới thiệu hàng trăm sản phẩm, giải pháp công nghệ mới của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: MST

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, tháng 11-2025, Bộ KH-CN tập trung hoàn thiện 5 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, Bộ KH-CN sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Hoàn thiện các dự thảo nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển công nghiệp công nghệ số và khu công nghệ số tập trung; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal; cùng các quy định sửa đổi điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

Bộ KH-CN cũng sẽ triển khai các đề án trọng điểm như: Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học; Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; và Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.

Trong tháng 10-2025, chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn” đã tổng kết giai đoạn 2020-2025, công bố Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chuyển đổi số. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời định hướng cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

TRẦN BÌNH