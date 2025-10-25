Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 25-10, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ Khai khóa năm 2025 chào đón tân sinh viên. Với chủ đề “Khát vọng và đổi mới sáng tạo”, buổi lễ nhằm khơi dậy niềm tự hào của sinh viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM phát biểu tại lễ khai khóa

Tới dự có PGS-TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, các nhà giáo và hơn 1.000 sinh viên, học sinh.



Sinh viên hãy dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng, lễ khai khóa không chỉ là nghi thức khởi đầu năm học, mà là nơi các tri thức khoa học, các chiêm nghiệm sâu sắc được chia sẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, ĐHQG TPHCM càng nhận thức trọng trách to lớn trong việc bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chiến lược giai đoạn 2021–2030 của ĐHQG TPHCM đã đặt ra tầm nhìn đến năm 2030 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và cần bứt phá hơn nữa để hướng đến nhóm 100 thế giới.

Tân sinh viên đặt câu hỏi với diễn giả tại lễ khai khóa

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục đại học, khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ: Nhà nước đã kiến tạo mở đường, doanh nghiệp đã dấn thân tiên phong và đồng hành; giờ đây đến lượt đại học phải hành động, thúc đẩy về khoa học và công nghệ để tăng tốc. Trong quá trình giáo dục đại học góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, đổi mới sáng tạo không phải là cuộc đua nước rút mà là hành trình dài liên tục, đòi hỏi tinh thần dấn thân, chấp nhận thất bại và dám thử nghiệm. Mọi cá nhân và tổ chức đều có thể là chủ thể của đổi mới sáng tạo. Để có một văn hóa đổi mới, cần có niềm khát vọng, sự cộng hưởng và tinh thần dám đi những con đường chưa ai từng đi.

Chia sẻ với hơn 100.000 tân sinh viên, giảng viên và người lao động của toàn hệ thống, lãnh đạo ĐHQG TPHCM kỳ vọng mỗi cá nhân, dù là học sinh, sinh viên, một giảng viên mới vào nghề hay là những nhà khoa học giàu kinh nghiệm, đều nuôi dưỡng một khát vọng đổi mới sáng tạo vì tương lai bản thân tiến bộ hơn, sung túc hơn, có ảnh hưởng tích cực hơn trong xã hội. Tất cả hãy cùng dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại.

Hãy trải nghiệm, thử để đến thành công

Là khách mời diễn giả trong lễ khai khóa, TS Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Lan, nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ đạt doanh thu hàng trăm triệu USD, sở hữu hơn 700 bằng sáng chế quốc tế, đã có buổi trò chuyện với các học sinh, sinh viên về hành trình tiến thân, chinh phục ước mơ của bản thân.

Diễn giả trong lễ khai khóa, TS Nguyễn Thanh Mỹ trả lời câu hỏi của sinh viên

Theo TS Nguyễn Thanh Mỹ, hành trình đến với các giá trị của “thành công”, “hạnh phúc” và “viên mãn” là một tiến trình phát triển toàn diện từ bên ngoài đến bên trong, từ vật chất đến tinh thần. Ông đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình tuổi thơ và con đường vươn tới thành công.

Từ một du học sinh nghèo, ông trở thành nhà khoa học với hàng trăm bằng sáng chế, từng làm việc tại các tập đoàn lớn như IBM và Kodak. Năm 1997, khát vọng trở về cội nguồn đã thôi thúc ông rời vị trí cao, sáng lập công ty riêng, rồi trở về Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) để xây dựng nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người dân. Sau thành công với Mylan Group, ông tiếp tục khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các giải pháp “tôm đạo đức”, quan trắc mặn, AI nông nghiệp… với mong muốn giúp nông dân bớt nhọc nhằn và hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, nhân văn.

Theo ông, học tập là chuyển hóa từ kiến thức đến tri thức. Đầu tiên là học để biết, sau đó là hiểu – nói lại được những điều đã biết theo chính ngôn ngữ bản thân. Kế đến là ứng dụng hiểu biết vào đời sống thực tiễn, giải quyết các vấn đề và từ đó sáng tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Phải dám trải nghiệm, dám thử để đến thành công...

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM trao học bổng cho tân sinh viên tại lễ khai khóa

Lễ khai khóa là dịp khởi đầu năm học mới, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Thông qua những câu chuyện và thông điệp truyền cảm hứng, chương trình góp phần khẳng định vai trò của ĐHQG TPHCM trong đào tạo nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng một nền tri thức vững mạnh cho đất nước.

Tại lễ khai khóa, ĐHQG TPHCM cũng đã trao học bổng cho 8 sinh viên và 14 học sinh thủ khoa đầu vào của các trường đại học thành viên cùng Trường Phổ thông Năng khiếu. Đồng thời tuyên dương 9 sinh viên thủ khoa tốt nghiệp toàn hệ thống.

