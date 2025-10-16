Khơi dậy sức dân, bứt phá từ đổi mới sáng tạo và hạ tầng kết nối

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tâm huyết, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển thành phố.

Nội dung xoay quanh việc phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, phấn đấu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

- Đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM:

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Trong 5 năm qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp TPHCM chủ trì trên 10.000 cuộc giám sát, phản biện xã hội, hội nghị nhân dân, góp ý 1.506 văn bản quy phạm pháp luật, ghi nhận hàng ngàn ý kiến về quy hoạch, môi trường, an sinh, đô thị và đời sống dân sinh. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức hơn 3.000 cuộc giám sát, kiến nghị hàng trăm nội dung, nhiều kiến nghị đã được chính quyền tiếp thu, xử lý. Những kết quả này thể hiện rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong quản lý, giám sát xã hội. Mọi chủ trương, chính sách của TPHCM đều hướng đến mục tiêu dân sinh: người dân được tham gia, được giám sát và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thời gian tới, công tác giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải gắn liền với công tác dân vận. Mọi chủ trương, chính sách được hoạch định trên cơ sở lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn đời sống nhân dân, tránh hành chính, hình thức; lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh tương tác, góp ý trực tuyến. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội - tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống người dân, mục tiêu, chiến lược phát triển thành phố.

Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bền. Để mọi quyết sách đều vì nhân dân, do nhân dân và phục vụ nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước vươn xa trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

- Đồng chí LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM:

Hướng đến trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp

Thời gian qua, khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng của TPHCM. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) - chỉ số thể hiện đóng góp của KHCN trong tăng trưởng dự kiến đạt 59% vào cuối năm 2025 và tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong 5 năm tới.

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến đạt 25% trong năm 2025. Thành phố hiện xếp hạng 2 toàn quốc về chuyển đổi số và ĐMST, đồng thời vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain, đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Những kết quả ấn tượng này đến từ việc thành phố kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài, nhà đầu tư chiến lược và vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ cao. Tin vui là Tập đoàn G42 của Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM với tổng vốn gần 2 tỷ USD... Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển khu công nghệ cao, khu thử nghiệm các công nghệ mới, đồng thời đăng ký thí điểm mô hình hợp tác công - công để đầu tư cho các trường đại học trên địa bàn, hướng đến mục tiêu đưa Đại học Quốc gia TPHCM nằm trong tốp 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Nhờ các nỗ lực này, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực KHCN của thành phố đã thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI, chiếm 40% tổng vốn đầu tư, với hơn 140 doanh nghiệp KHCN, đứng thứ 2 cả nước. TPHCM cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, đến nay đã có hơn 40.000 cán bộ, công chức và hàng trăm học sinh xuất sắc được đào tạo về AI, đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác “bốn nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quỹ đầu tư).

Giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu TFP đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, hình thành ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế và trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030.

- Đồng chí TRƯƠNG MINH HUY VŨ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM:

Tập trung phát triển hạ tầng kết nối

Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển xã hội hài hòa. Bài học của Việt Nam trong thập kỷ trước là minh chứng rõ nhất: khi tốc độ tăng trưởng quá cao, nền kinh tế phải đối mặt với lạm phát, mất ổn định và bất bình đẳng gia tăng. Vì thế, con đường tăng trưởng của TPHCM phải được đặt trong nền tảng ổn định, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và hướng đến phát triển bền vững. Để đạt mức tăng trưởng nhanh như hiện nay (8,5%-10%), chỉ có cách mở rộng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội.

Trong trung hạn, thành phố cần huy động khoảng 3 triệu tỷ đồng, gồm nhiều nguồn lực: đầu tư công, tư nhân và tiêu dùng. Về trung và dài hạn, trọng tâm là kích thích tổng cung, tức tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích khởi nghiệp, ĐMST và ứng dụng KHCN. TPHCM có đủ cơ sở để đạt mục tiêu này khi hợp nhất 3 địa phương thành cực tăng trưởng quốc gia, dân số đông, học vấn cao, hạ tầng dịch vụ, cảng biển phát triển, và là nơi tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn những hạn chế tồn tại, nhất là kết nối hạ tầng yếu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố phải có những bước đi đột phá, về thể chế, chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển các nguồn lực xã hội… Đặc biệt phát triển hạ tầng chiến lược và hạ tầng số. Dù nhiệm kỳ qua, điểm sáng của 3 địa phương và cả vùng là hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng lớn, đặc biệt là khởi công các đường Vành đai cùng các tuyến cao tốc, song điểm nghẽn hạ tầng vẫn còn rõ rệt. Do đó, trong định hướng “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột” cần tập trung phát triển hạ tầng kết nối, nhất là các tuyến đường sắt chở người và hàng hóa kết nối các khu vực sản xuất, đồng thời đầu tư mạnh cho hạ tầng số, nền tảng không thể thiếu để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế trong tương lai.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG