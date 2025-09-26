Sắp diễn ra Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 và Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 26-9, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thông tin: Từ 27 đến 29-10, tại Ninh Bình và Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025. Đây là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ KH-CN chủ trì, thúc đẩy hợp tác và kết nối toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 với chủ đề “Thể chế AI” sẽ có 1 phiên bàn tròn cấp bộ trưởng và 6 chuyên đề trọng tâm, cùng các hoạt động diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì cuộc họp báo

Dự kiến có gần 1.000 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia, bao gồm lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, ITU, ASEAN, World Bank, EU…); bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác chiến lược như Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ; lãnh đạo các tập đoàn công nghệ toàn cầu Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson, Viettel.

Quang cảnh cuộc họp báo

Vào ngày 29-9, Bộ KH-CN sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành KH-CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành Bưu chính - Viễn thông, đồng thời tôn vinh 66 năm đóng góp của ngành KH-CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp ghi nhận và tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp đã nỗ lực cống hiến, đưa hai ngành phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đổi mới và ý chí phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại cuộc họp báo

Lãnh đạo Bộ KH-CN cũng cho biết, từ ngày 1 đến ngày 3-10, tại Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ KH-CN) tổ chức. Đây là sự kiện trọng điểm nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và các tổ chức quốc tế.

Tại sự kiện, Bộ KH-CN sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2025. Hoạt động triển lãm dự kiến thu hút 40.000 lượt khách, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm, công nghệ mới thuộc 11 lĩnh vực trọng tâm, cùng các diễn đàn, hội thảo, chương trình STEM...

Trong tháng 10-2025, Bộ KH-CN sẽ tập trung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện 4 dự án luật: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Bộ KH-CN đang xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

TRẦN BÌNH