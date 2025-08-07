Bổ sung nhiều dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1673/QĐ-TTg bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT).

Chính phủ bổ sung nhiều dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Theo đó, bổ sung các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT sau: Dự án đường bộ cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0+00 - Km19+00), Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Quy Nhơn - Pleiku, Cà Mau - Đất Mũi, các dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.

Cùng với đó là các dự án mở rộng đường bộ cao tốc: Hòa Lạc - Hòa Bình, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chính phủ cũng bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội, Dự án đường kết nối ra cảng Hòn Khoai, Dự án cảng Hòn Khoai, Dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tham mưu, đề xuất giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

PHAN THẢO