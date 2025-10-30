Bước chuyển cấp nước thông minh

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, dân số tăng và thách thức biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn và ổn định cho người dân TPHCM không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh chiến lược của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO).

Nhân viên SAWACO làm việc tại Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC)

Tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian xử lý

Nhận thức rõ vai trò của công nghệ trong quản trị hiện đại, những năm gần đây, SAWACO đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt là công tác quản lý, giám sát chất lượng nước và quản lý dữ liệu chất lượng nước - một trong những trụ cột quan trọng đảm bảo uy tín và niềm tin của người dân đối với hệ thống cấp nước ở đô thị lớn nhất cả nước. Đây cũng là một bước tiến quan trọng hướng đến mô hình “Cấp nước thông minh - Smart water”.

Đại diện SAWACO cho biết, trước đây, công tác kiểm soát chất lượng nước tại đơn vị chủ yếu dựa trên các phương pháp thủ công, như: lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm, ghi chép kết quả và tổng hợp báo cáo định kỳ. Quy trình này dù tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng tồn tại một số hạn chế. Đó là dữ liệu phân tán, chưa đồng bộ giữa các đơn vị. Thông tin chưa được cập nhật tức thời, gây chậm trễ trong phát hiện và xử lý sự cố. Việc tổng hợp báo cáo thủ công tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót trong quá trình truyền đạt. Ngoài ra còn có tình trạng khó khăn trong việc phân tích xu hướng, dự báo biến động chất lượng nước.

“Trong khi đó, yêu cầu của một đô thị lớn như TPHCM ngày càng cao. Hệ thống cấp nước phải vận hành liên tục, chất lượng ổn định, giám sát theo thời gian thực và có khả năng phản ứng nhanh với mọi rủi ro. Chính thực tế này đã thôi thúc chúng tôi phải có chiến lược ứng dụng CNTT và số hóa toàn diện trong công tác quản lý dữ liệu chất lượng nước”, đại diện SAWACO chia sẻ.

Để tối ưu hóa vận hành, SAWACO xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nước trực tuyến, có thể tự động giám sát các chỉ số chất lượng nước, đảm bảo nước đạt chuẩn trước khi cung cấp cho khách hàng và cảnh báo về các bất thường, nâng cao khả năng phản ứng nhanh với sự cố.

Trong đó, việc hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) giai đoạn 1 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Tổng công ty. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước tiến tự động hóa và tối ưu hóa hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, đạt chất lượng. Nhờ đó, Tổng công ty có thể kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống cấp nước, điều phối vận hành hệ thống cấp nước, tăng cường năng lực dự báo và ứng phó sự cố, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Một điểm nhấn trong quá trình ứng dụng công nghệ tại SAWACO là việc lắp đặt các thiết bị quan trắc chất lượng nước liên tục tại các nhà máy nước và nhiều vị trí trọng yếu trên mạng lưới cấp nước. Từ các trạm này đã đo lường liên tục các thông số cơ bản và quan trọng đối với nước thô như pH, độ đục, TOC, độ dẫn điện… và nước sạch như pH, độ đục, Clo dư…. Các dữ liệu được truyền trực tiếp về Trung tâm Điều hành của SAWACO. Nhờ đó, đơn vị thuận lợi phát hiện sớm các biến động bất thường, đưa ra cảnh báo kịp thời và phối hợp xử lý ngay tại hiện trường. Việc này không chỉ nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, giúp nâng cao chất lượng nước cung cấp mà còn tối ưu chi phí và thời gian vận hành, rút ngắn thời gian phản ứng từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút, giảm thiểu nguy cơ rủi ro cho hệ thống và cho người sử dụng nước.

Hướng đến mục tiêu nước uống trực tiếp tại vòi

Hơn 10 năm trước, phòng thí nghiệm chất lượng nước của SAWACO đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 17025. Để đảm bảo việc vận hành phòng thí nghiệm được liên tục và nhanh chóng cũng như đáp ứng việc số hóa các dữ liệu chất lượng nước, SAWACO đã áp dụng phần mềm chuyên biệt để quản lý dữ liệu của phòng thí nghiệm. Cụ thể, hệ thống phần mềm được thiết kế theo hướng tích hợp toàn bộ quy trình quản lý, từ lấy mẫu, phân tích, nhập liệu, báo cáo... tất cả đều được thực hiện trên nền tảng số.

Việc ứng dụng các phần mềm này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong toàn bộ quy trình kiểm nghiệm. Ngoài ra, SAWACO mở rộng hệ thống 100-150 trạm quan trắc online và khoảng 1.000 camera giám sát, để khắc phục hạn chế, khai thác hiệu quả dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý chất lượng nước.

“Đơn vị ứng dụng công nghệ Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo và kiểm soát chất lượng nước, nhằm chuẩn hóa, số hóa, tập trung toàn bộ dữ liệu chất lượng nước. Giải pháp này giúp hỗ trợ báo cáo, phát hiện sự cố, dự báo xu hướng chất lượng nước, phục vụ quản lý đồng bộ, hướng đến mục tiêu cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi”, đại diện SAWACO cho biết.

Với tầm nhìn “Nước sạch - Chất lượng - Bền vững”, từ mô hình giám sát thủ công truyền thống, SAWACO đã vươn tới hệ thống quản lý thông minh, kết nối, minh bạch và chủ động. Hành trình ứng dụng CNTT và số hóa trong quản lý dữ liệu chất lượng nước tiếp tục là bước chuyển mình quan trọng của SAWACO. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong quản lý dữ liệu chất lượng nước cũng khẳng định nỗ lực đổi mới tư duy quản trị, hướng đến một đô thị thông minh, đáng sống cho người dân TPHCM.

SAWACO là đơn vị cấp nước cho hàng triệu hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Đơn vị quản lý hệ thống cấp nước quy mô lớn, gồm 9 nhà máy nước ở 2 cụm Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp với công suất thiết kế 2,4 triệu m3 /ngày, cùng hơn 11.000km đường ống truyền tải và phân phối nước.

PHƯƠNG THẢO