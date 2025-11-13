Cà Mau: Chi phí khám chữa bệnh BHYT ước vượt dự toán khoảng 255 tỷ đồng

Ngày 13-11, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết, ước cả năm 2025, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của tỉnh vượt khoảng 255 tỷ đồng (gần 10%).

Phòng khám đa khoa Tâm Đức Đầm Dơi (xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) có lượt khám chữa bệnh và số tiền đề nghị bảo hiểm thanh toán tăng “khủng”

Theo BHXH tỉnh Cà Mau, tổng số tiền dự toán năm 2025 của tỉnh Cà Mau được BHXH Việt Nam giao là 2.613 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9-2025, tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên 2.100 tỷ đồng (chiếm 81% tổng dự toán). Ước cả năm 2025, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của tỉnh Cà Mau vượt khoảng 255 tỷ đồng (gần 10%).

Qua đánh giá tình hình thực hiện chi khám chữa bệnh BHYT 9 tháng đầu năm 2025, có 21 cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ tăng số tiền đề nghị bảo hiểm thanh toán, cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh Cà Mau (so với cùng kỳ năm 2024). Trong số này, có những cơ sở khám chữa bệnh tăng như: Phòng khám đa khoa (PKĐK) Thiên Phúc: số lượt khám chữa bệnh tăng 528%, số tiền đề nghị bảo hiểm thanh toán tăng 662%; PKĐK Anh Kiệt: số lượt khám chữa bệnh tăng 342%, bảo hiểm thanh toán tăng 445%; PKĐK Tâm Đức Đầm Dơi: số lượt khám chữa bệnh tăng 294%, bảo hiểm thanh toán tăng 394%.

Cũng theo BHXH tỉnh Cà Mau, 9 tháng đầu năm 2025, chi phí tiền giường thanh toán BHYT toàn tỉnh tăng hơn 25%, chi phí bình quân tiền giường nội trú tăng trên 15%; tỷ lệ sử dụng dự toán toàn tỉnh là 82%.

Trước thực tế trên, BHXH tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ sở y tế phân tích, xác định nguyên nhân gia tăng chi phí tại từng cơ sở khám chữa bệnh, từng hình thức khám chữa bệnh (nội trú và ngoại trú); từng khoa lâm sàng. Thực hiện chấn chỉnh để sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, đúng quy định.

TẤN THÁI