Phút nông nổi vì giận mẹ, thiếu niên tìm đến thuốc trừ sâu

Gia đình phát hiện thiếu niên 12 tuổi nằm co giật trên võng, chảy đờm dãi liền gấp rút đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống cho bé.

Ảnh minh họa

Ngày 11-3, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vừa cứu sống em N.C.N. (12 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) ngộ độc phốt-pho hữu cơ.

Theo lời kể từ người thân, một trẻ nhỏ trong nhà nghịch và đập phá đồ chơi, N. nhắc nhở không được nên tát em bé này. Biết chuyện, người mẹ la mắng N.

Cảm thấy bực bội và giận mẹ, N. lấy chai thuốc trừ sâu pha thêm nước rồi uống hết. Ước tính, nạn nhân uống khoảng 5-7ml thuốc trừ sâu, pha loãng với 300ml nước.

Sau đó, N. chảy đờm dãi, co giật, tay chân gồng, mắt trợn, tím môi, tiêu tiểu không tự chủ. Gia đình phát hiện, lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản thở máy, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính, tiêm thuốc atropine giải độc và chuyển trẻ lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi hôn mê. Các xét nghiệm cho thấy em N. bị ngộ độc phốt-pho hữu cơ giờ thứ 9. Ê-kíp điều trị tiếp tục rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính, truyền dịch chống sốc và thuốc vận mạch, tiếp tục tiêm atropine giải độc.

Bên cạnh đó, bệnh nhi được truyền thuốc, điều chỉnh điện giải, đường huyết, toan kiềm, kháng sinh. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng cải thiện và dần hồi phục. Các chuyên viên tâm lý cũng đã tiến hành tư vấn cho N.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm hơn đến con trẻ, hiểu tâm lý trẻ mới lớn, đóng vai như người bạn gần gũi lắng nghe các em. Khi trẻ có vấn đề, phụ huynh cần phân tích, tránh la mắng, hăm dọa, đánh đập hoặc gây áp lực khiến trẻ bị ức chế, đi đến quyết định sai lầm, nguy hiểm.

GIAO LINH