TPHCM có thêm Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại phường Chánh Hiệp

Ngày 11-3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương cho biết, vừa tổ chức lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện.

Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân

Trạm đặt trong khuôn viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương (phường Chánh Hiệp), được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương cho biết, việc đưa Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 vào hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu, đảm bảo mỗi ca cấp cứu đều được tiếp cận nhanh chóng, xử trí kịp thời và an toàn nhất.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương và Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM ký kết hợp tác

Theo BS-CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, việc mở rộng các Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân, giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả điều phối cấp cứu trên địa bàn.

THÀNH AN