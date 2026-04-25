Cà Mau thành lập Bảo tàng Lúa nước, xây dựng biểu tượng ba hạt lúa cao 18m

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thành lập Bảo tàng Lúa nước

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Bảo tàng Lúa nước (đặt tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu trước đây, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) xây dựng theo hướng “Bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

Bảo tàng sẽ tập trung trưng bày, giới thiệu các chuyên đề về quá trình khẩn hoang mở đất, vòng đời cây lúa, các nông cụ từ truyền thống đến hiện đại, không gian làng quê Nam Bộ và quê hương Cà Mau – Bạc Liêu (liên kết giới thiệu phong tục tập quán canh tác lúa nước của các vùng miền), không gian ẩm thực, lễ hội và các di sản văn hóa phi vật thể có liên quan, kết hợp trưng bày hiện vật – trải nghiệm thực tế – giáo dục cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày Bảo tàng lúa nước

Đối với Biểu tượng tôn vinh lúa nước (xây dựng tại Trung tâm hành chính xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) hay còn gọi là Biểu tượng ba hạt lúa, do nhóm KTS Vương Hoàng Lê, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì. Công trình sẽ áp dụng những giải pháp kỹ thuật hiện đại, tổng chiều cao công trình đạt 24m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18m, tạo nên một điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trong không gian.

Tổng kinh phí công trình dự kiến trên 20 tỷ đồng, trong đó phần lớn từ nguồn xã hội hóa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Các đại biểu tham quan phối cảnh Biểu tượng ba hạt lúa cao 18m

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, việc thành lập Bảo tàng Lúa nước và Biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Các dụng cụ làm nông nghiệp trưng bày bên trong Bảo tàng Lúa nước

Đặc biệt, Bảo tàng Lúa nước và Biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau còn mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, kết nối chuỗi giá trị văn hóa, di tích để hình thành “con đường di sản” mở ra tour, tuyến du lịch đặc sắc, góp phần xây dựng Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

TẤN THÁI