Cà Mau: Kịp thời cứu 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Chiều 24-12, thông tin từ Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, vừa phối hợp với ngư dân kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ tàu cá và các thuyền viên bị chìm trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, trong quá trình khai thác thuỷ sản cách đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá CM.91404TS do ông Nguyễn Văn B. (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đã va phải đá ngầm, làm tàu bị phá nước và chìm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối khẩn trương triển khai một tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng ca nô BP.19.09.11 của đơn vị; đồng thời trưng dụng 2 tàu cá của ngư dân với 17 thuyền viên, cơ động ra hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt an toàn 13 thuyền viên, đưa lên phương tiện cứu hộ.

Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục phối hợp với ngư dân hỗ trợ lai dắt phương tiện bị nạn về cảng Hòn Chuối để sửa chữa và khắc phục hậu quả. Ước tính thiệt hại tài sản của vụ chìm tàu này khoảng 2 tỷ đồng.

