Kinh tế

Cà Mau: Thả hơn 2 triệu con tôm sú giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

SGGPO

Ngày 31-3, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau tổ chức thả hơn 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1-4-1959 – 1-4-2026).

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau tổ chức thả tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào

Nguồn con giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống, thức ăn... trong nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Thả tôm sú giống nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Cũng theo ông Phạm Văn Mười, việc thả giống tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, lựa chọn đối tượng phù hợp với khả năng thích nghi của từng vùng nước. Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường vận động người dân không khai thác thủy sản tại khu vực thả giống trong thời gian phù hợp để con giống có cơ hội sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau thả trên 2 triệu con tôm sú giống nhằm nguồn lợi thủy sản cửa biển Gành Hào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn