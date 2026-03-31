Cà Mau: Thả hơn 2 triệu con tôm sú giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 31-3, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau tổ chức thả hơn 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1-4-1959 – 1-4-2026).

Nguồn con giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống, thức ăn... trong nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Cũng theo ông Phạm Văn Mười, việc thả giống tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, lựa chọn đối tượng phù hợp với khả năng thích nghi của từng vùng nước. Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường vận động người dân không khai thác thủy sản tại khu vực thả giống trong thời gian phù hợp để con giống có cơ hội sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

TẤN THÁI