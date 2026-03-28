Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cụ thể, Chính phủ quyết định triển khai chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ Công thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu tùy theo từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng quỹ cụ thể.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính; giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công thương từ nguồn này.

Chính phủ cũng phân công nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm. Theo đó, Bộ Công thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định. Thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công thương có quyết định trích lập quỹ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng để thực hiện bình ổn giá xăng dầu, trong khi tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công thương có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nếu có), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách cho Bộ Công thương.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các biện pháp ổn định tỷ giá để hỗ trợ công tác bình ổn giá xăng dầu; chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, rà soát, đánh giá, ưu tiên cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu; xem xét cấp vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp đầu mối để tạo nguồn xăng dầu theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Trung ương ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm các cửa hàng bán lẻ chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; báo cáo kịp thời tình hình cung - cầu, giá xăng dầu; sử dụng ngân sách địa phương, trong khả năng, để hỗ trợ vùng khó khăn theo hướng dẫn chung của Trung ương.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu; bảo đảm nguồn hàng liên tục phục vụ người dân ngay cả khi giá biến động.

Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả triển khai chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025; đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483/QĐ-TTg, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công thương để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính.

PHAN THẢO