Giá lúa tiếp tục "lao dốc"

Ngày 30-3, giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục "lao dốc". Tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, thương lái chỉ thu mua lúa Đông Xuân của nông dân ở mức giá 5.000 - 5.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước và 2.000 - 2.500 đồng/kg so với đầu vụ (tùy giống lúa).

Nông dân Đồng Tháp thu hoạch lúa bán cho thương lái

Nông dân Trần Thanh Hoai (xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vụ lúa Đông Xuân năm nay đạt năng suất cao, khoảng 9 tấn/ha. Tuy nhiên, giá lúa xuống quá thấp, một số thửa ruộng nằm xa đường giao thông, nông dân bán 5.200 đồng/kg thương lái không mua. Giá lúa thấp, trong khi giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, công lao động, dịch vụ cơ giới hóa… tăng cao, theo đó nông dân chỉ hòa vốn, còn với những hộ thuê ruộng trồng lúa đang lỗ nặng.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành lúa gạo cho biết, giá lúa giảm là do tình hình thế giới có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng mạnh gần đây và hoạt động xuất khẩu đang gặp khó. Trước tình hình trên, chính quyền các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, ổn định thị trường lúa gạo.

Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ thu mua lúa gạo để chế biến và tạm trữ. Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ sản xuất, thu hoạch đến bảo quản sau thu hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung - cầu và giá cả lúa gạo; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp để chủ động trong điều hành; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường thu mua, chế biến, tiêu thụ lúa gạo, không để xảy ra tình trạng lúa chín nhưng không được thu mua.

NGỌC PHÚC - TUẤN QUANG