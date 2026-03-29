Đà Nẵng khởi công dự án khu công nghiệp 4.152 tỷ đồng

Ngày 29-3, tại xã Tam Anh, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (gọi tắt là dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.152 tỷ đồng.

Đến dự lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Dự án được khởi công nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2026).

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19-3-2021 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 59/QĐ- KTM ngày 19-3-2026.

Dự án do Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa (thành viên Tập đoàn Geleximco) làm chủ đầu tư, quy mô 435,8ha tại xã Tam Anh thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng).

Khu công nghiệp này được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Công nghiệp điện, điện tử, cơ khí, công nghiệp phụ trợ cơ khí, công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công nghệ mới.

Dự án quy mô 435,8ha thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tổng vốn đăng ký đầu tư 4.152 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng, việc khởi công dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp. Đồng thời kết nối với các khu công nghiệp lân cận tạo thành cực động lực phát triển công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng.

Lễ khởi công cũng là cụ thể hóa nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới, xứng tầm là ngọn cờ đầu trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đồng thời, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng chục ngàn lao động, tạo cơ hội việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, sự kiện là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của TP Đà Nẵng và cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại lễ khởi công dự án

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu chủ đầu tư dự án và lãnh đạo thành phố kiên trì phát triển công nghiệp với trụ cột chính là thu hút những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, thông minh, giảm phát thải carbon, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân địa phương theo hướng phát triển ngành công nghiệp sạch, tuần hoàn, bền vững...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để thuận lợi trong triển khai, sớm hoàn thành toàn bộ dự án. Chủ đầu tư tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi công, quan tâm đến công tác an sinh xã hội chung của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị người dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ chủ trương chung, vì lợi ích lâu dài của địa phương và tương lai con em để tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng. Qua đó, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Chủ đầu tư dự án trao nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dự án

Tại buổi lễ, chủ đầu tư dự án đã trao 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dự án với trị giá 100 triệu đồng/căn.

NGUYỄN CƯỜNG