Sáng 31-3, giá vàng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều 30-3, lên mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 171,8 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, ngang giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 30 ngày 31-3 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.580,6 USD/ounce, tăng gần 70 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 30-3. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 145,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,4-29,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN