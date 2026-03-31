Kinh tế

Thị trường

Sáng 31-3, giá vàng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 sáng 31-3 tiếp tục tăng, tiến sát mốc 175 triệu đồng/lượng.

Sáng 31-3, giá vàng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều 30-3, lên mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 171,8 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, ngang giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 30 ngày 31-3 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.580,6 USD/ounce, tăng gần 70 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 30-3. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 145,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,4-29,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kho bạc Mỹ Quỹ ETF Đại học Harvard Báo giá Kitco Jerome Powell Giá vàng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn