Khoa học và công nghệ là động lực cốt lõi mang tính đột phá của ngành chăn nuôi

Ngày 28-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị “Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, hiện nay ngành chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, với quy mô ước đạt khoảng 33 tỷ USD, chiếm 26% GDP ngành, tạo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Đ

Trong những năm qua, ngành duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 4,5 đến 6%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia chăn nuôi hàng đầu thế giới. Riêng năm 2025, sản lượng đạt gần 8,7 triệu tấn thịt hơi, 21,4 tỷ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa tươi; xuất khẩu toàn ngành vượt 2,2 tỷ USD, cùng với đó là hàng nghìn sản phẩm thuốc, vaccine thú y được đưa tới gần 50 quốc gia.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, dư địa phát triển của ngành còn lớn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm giàu dinh dưỡng và có truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng, cùng với cơ hội mở rộng thị trường từ các hiệp định thương mại tự do.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành chăn nuôi cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ như biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến, gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo động lực chính để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, tạo nền tảng để ngành chăn nuôi - thú y chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh; T.Đ

Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho ngành. Các công nghệ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, tối ưu hóa chuỗi giá trị và tăng cường tính minh bạch của sản phẩm.

Trên cơ sở đó, ngành chăn nuôi - thú y đang tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu và làm chủ các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến.

Sau phiên khai mạc vào buổi sáng, hội nghị bước vào phiên toàn thể, tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất định hướng chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030.

Chiều cùng ngày, hội nghị tổ chức 6 phiên chuyên đề song song về heo, gia cầm, gia súc nhai lại, sức khỏe vật nuôi, công nghệ vaccine và an toàn thực phẩm. Nhiều giải pháp mới được chia sẻ như ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống, chăn nuôi thông minh, truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu.

LƯU THỦY - VĂN PHÚC