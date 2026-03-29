Thủ tướng: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhất là các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, cơ cấu lại tài chính, cơ cấu lại sản phẩm để hoạt động hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: TTXVN

Sáng 29-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Kzuaka Yamato, cho biết trước biến động của tình hình thế giới ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, nhà máy đã thực hiện đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, đảm bảo đủ nguồn dầu thô cho hoạt động của nhà máy.

Cùng với đó, nhà máy tạm ngừng sản xuất các sản phẩm hóa dầu để tập trung cho sản xuất xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung 40% lượng xăng dầu cho toàn thị trường Việt Nam.

Cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp, hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho nhà máy, Tổng Giám đốc Kzuaka Yamato đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hoặc có tiếng nói để nhà máy có đủ nguồn tài chính nhập dầu thô phục vụ hoạt động, cung cấp xăng dầu cho thị trường; đồng thời hỗ trợ giảm, miễn thuế cho nguyên liệu đầu vào sản xuất, giảm khó khăn cho nhà máy.

Sau khi nghe đại diện các nhà đầu tư của Việt Nam, Nhật Bản, Kuwait báo cáo về nguồn cung dầu thô và tình hình tài chính; kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của nhà máy trong việc chủ động tìm kiếm nguồn cung, duy trì hoạt động.

Những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp, làm việc, điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo nhiều nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, trong đó cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong bối cảnh hiện nay, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, không phụ thuộc vào nguồn cố định, vì việc đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho nhà máy không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà là vấn đề chủ quyền, an ninh và nhân đạo.

Cam kết, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục làm việc tích cực với các nước để tăng nguồn cung dầu thô cho sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhất là các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, cơ cấu lại tài chính, cơ cấu lại sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng khảo sát dự án kho dự trữ xăng dầu thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu thô quy mô 1 triệu tấn, trên diện tích 60ha tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa - sát với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi; tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai dự án trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu xây dựng tại khu vực Nghi Sơn kho chứa khí tốt, nhằm sớm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Theo TTXVN