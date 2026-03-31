Điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, các đối tượng được xem xét hưởng chính sách NOXH gồm: người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, thành phố áp dụng hệ số điều chỉnh 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách NOXH.

Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình tại TPHCM, hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng/tháng.

Những trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên, nếu có.

Mức thu nhập được xác định thông qua bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận.

UBND TPHCM giao chủ đầu tư các dự án NOXH tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NOXH, bảo đảm đúng điều kiện theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-4.

THANH HIỀN