Gia Lai đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 28-3, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng khoảng 1.000 đại biểu, chuyên gia, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp trong, ngoài nước tham dự.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, sau sáp nhập, Gia Lai có diện tích hơn 21.500km², dân số trên 3,5 triệu người, hơn 600.000ha rừng và quỹ đất nông nghiệp rộng lớn. Tỉnh nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông - Tây, Bắc - Nam, là cầu nối duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên và cửa ngõ ra biển của khu vực.

Giai đoạn 2021-2025, GRDP tăng bình quân 6,71%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm. Năm 2025, GRDP tăng 7,2%, quy mô kinh tế đạt khoảng 271.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 85,05 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân; hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, bán dẫn và AI…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp đã “hiến kế” giúp Gia Lai phát triển bền vững, tăng sức hút đầu tư.

TS Trần Du Lịch trình bày tham luận về chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số, từ dựa vào vốn sang dựa vào tri thức, năng suất và công nghệ với ba trụ cột: nâng cao năng suất lao động, ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất và quản trị. Trong đó, nông nghiệp cần đi thẳng vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và kinh tế tuần hoàn; chuyển từ xuất khẩu thô sang tham gia chuỗi giá trị, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.

TS Trần Du Lịch đề xuất kịch bản tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2025-2040: đến năm 2030 GRDP đạt 21 tỷ USD (bình quân đầu người 3.600 USD); đến năm 2040 đạt 55 tỷ USD (15.000 USD/người); đến năm 2045 đạt 88 tỷ USD (24.000 USD/người)…

Ông Harsha Vardhan của Syre Impact AB đánh giá, Gia Lai có lợi thế kết nối, hạ tầng, cảng biển và năng lượng tái tạo, phù hợp phát triển kinh tế tuần hoàn. Gia Lai được xem là địa điểm lý tưởng xây dựng trung tâm tái chế dệt may quy mô lớn, hình thành chuỗi cung ứng tuần hoàn, tận dụng EVFTA và CPTPP để nâng cao giá trị xuất khẩu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, tỉnh Gia Lai quán triệt, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, xác định tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch, logistics; đồng thời bảo đảm tăng trưởng gắn với bền vững.

Tỉnh cần nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị công, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm…

Dịp này, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định và ký kết MOU cho 273 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 838.000 tỷ đồng (hơn 32 tỷ USD). Các dự án tập trung vào công nghiệp chế biến, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đô thị và logistics.

