Nhà máy C.P. Củ Chi tăng công suất gần 10 lần sau 10 năm vận hành

Nhà máy C.P. Củ Chi kỷ niệm 10 năm hoạt động, mở rộng quy mô, tăng công suất và thúc đẩy sản xuất thực phẩm theo hướng bền vững.

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện Ảnh: C.P. Việt Nam

Ngày 26-3, tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, TPHCM), Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động (2016-2026), với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, đối tác và doanh nghiệp trong ngành.

Nhà máy C.P. Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM. Ảnh: C.P. Việt Nam

Sau một thập kỷ đi vào vận hành, Nhà máy C.P. Củ Chi trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam, đóng vai trò cầu nối cho quy trình sản xuất có trách nhiệm từ trang trại đến bếp nhà.

Phát biểu tại sự kiện, ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam, cho biết cột mốc 10 năm không chỉ đánh dấu quá trình vận hành ổn định của nhà máy, mà còn phản ánh nỗ lực liên tục trong việc cung cấp các giải pháp thực phẩm sáng tạo, bền vững cho gia đình Việt.

Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 63.000 m², chính thức hoạt động từ năm 2016. Đến nay, công suất sản xuất dự kiến đạt khoảng 33.000 tấn/năm, tăng gần 10 lần so với thời điểm ban đầu. Danh mục sản phẩm cũng được mở rộng với hơn 150 mặt hàng, bao gồm các dòng thực phẩm chế biến như xúc xích thanh trùng, xúc xích tiệt trùng, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm dimsum (há cảo, bánh bao…).

Trong quá trình vận hành, nhà máy áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn như GMP, HACCP, ISO 9001 và ISO 22000. Quy trình sản xuất được kiểm soát theo mô hình khép kín, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy được tổ chức theo quy trình khép kín. Ảnh: C.P. Việt Nam

Song song với hoạt động sản xuất, doanh nghiệp triển khai các giải pháp tối ưu tài nguyên và sử dụng năng lượng hiệu quả. Hệ thống điện mặt trời áp mái với diện tích hơn 9.100 m², công suất gần 1,9 MWp, góp phần giảm khoảng 17% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Một số cải tiến trong thiết kế bao bì cũng giúp giảm lượng nhựa sử dụng, hướng đến mục tiêu giảm tác động môi trường.

Năm 2022, Nhà máy C.P. Củ Chi được Bộ Công Thương trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; năm 2023, nhà máy tiếp tục nhận Giải thưởng Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Sở Công Thương TPHCM.

Về nguồn nhân lực, từ khoảng 200 lao động ban đầu, đến nay số lượng nhân sự tại nhà máy đã tăng gấp 5 lần, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động tại huyện Củ Chi và các khu vực lân cận. Doanh nghiệp cũng duy trì các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống người lao động.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM tìm hiểu sản phẩm áo tái chế từ chai nhựa trong dự án “Tái chế vì hành tinh xanh” của C.P. Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu quá trình phát triển của nhà máy, tìm hiểu về mô hình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và thực hành sản xuất bền vững.

Đại diện nhà máy cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện quy trình vận hành theo hướng bền vững, góp phần mang đến những bữa ăn an toàn, tiện lợi cho gia đình Việt.

HOÀI SƠN