Cà Mau trao quyết định đầu tư cho 19 dự án, vốn hơn 40.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cà Mau; cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chứng kiến lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao bảng ghi nhớ cho các nhà đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, Cà Mau đang đứng trước một không gian phát triển mới khi nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai trên địa bàn. Đó là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Qua đó, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước.

Cà Mau mong muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có công nghệ, quản trị hiện đại; ưu tiên những dự án tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Cà Mau cần khẩn trương tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và đẩy nhanh các dự án động lực, nhất là Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tuyến kết nối Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Khu kinh tế Năm Căn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý Cà Mau khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân. Cà Mau cũng cần bảo đảm các cam kết sau xúc tiến đầu tư được triển khai thực chất, phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, gắn với quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Xuân Thiện; Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau cũng trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

TẤN THÁI