TPHCM xử lý 12.000 hồ sơ C/O sau hơn một tháng phân cấp

Ngày 28-8, Sở Công Thương TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) năm 2026, với hơn 200 doanh nghiệp tham dự.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ÁI VÂN

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết sau hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, Sở đã tiếp nhận khoảng 17.000 hồ sơ C/O, xử lý khoảng 12.000 hồ sơ, còn khoảng 5.000 hồ sơ đang thẩm định.

Đáng chú ý, gần 50% hồ sơ đến từ doanh nghiệp ngoài TPHCM. Có thời điểm, lượng hồ sơ xử lý trong một ngày tương đương khối lượng một số địa phương xử lý trong cả năm.

Theo ông Lê Văn Danh, khi phân cấp tiếp tục mở rộng, khối lượng hồ sơ dự kiến còn tăng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác để rút ngắn thời gian thẩm định.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia đối thoại về những vướng mắc trong cấp chứng nhận C/O. Ảnh: ÁI VÂN

Ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TPHCM, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, lưu ý doanh nghiệp cần nắm chắc quy tắc xuất xứ trong từng FTA, xác định đúng tiêu chí xuất xứ để hạn chế sai sót và tận dụng ưu đãi thuế quan.

Ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TPHCM, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: ÁI VÂN

Hiện Sở Công Thương TPHCM tiếp nhận trực tuyến các hồ sơ C/O thuộc diện áp dụng. Hồ sơ điện tử đầy đủ, hợp lệ được xử lý trong 6 giờ làm việc; hồ sơ nộp trực tiếp trả kết quả trong 8 giờ.

ÁI VÂN