Kinh tế

Đà Nẵng khởi công Khu công nghiệp Tam Anh 1 hơn 1.500 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 28-8, tại xã Tam Anh, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG làm chủ đầu tư, có quy mô 167,05ha, tổng vốn 1.518 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm. Tiến độ thực hiện từ quý III-2026 đến quý IV-2028.

Khu công nghiệp Tam Anh 1 có lợi thế kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường cao tốc và các tuyến giao thông quan trọng; qua đó góp phần giảm chi phí logistics, thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu.

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Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo thêm không gian thu hút đầu tư, góp phần nâng cao năng lực phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thành phố.

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Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Ông kỳ vọng Khu công nghiệp Tam Anh 1 sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

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Đại diện nhà đầu tư tặng nhà cho người dân và học bổng cho học sinh nghèo

Dịp này, chủ đầu tư trao 120 suất quà cho học sinh nghèo và 4 căn nhà cho hộ nghèo trong vùng dự án, tổng kinh phí 300 triệu đồng.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Khởi công Đà Nẵng Tam Anh Khu công nghiệp

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