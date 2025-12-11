Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Cà Mau: Hướng đến xuất khẩu điện

Ngày 11-12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dien gio Tan Thuan 3.jpg
Tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển điện gió, hướng đến xuất khẩu điện sang các nước lân cận

Theo đó, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, trở thành trung tâm năng lượng và xuất khẩu điện của khu vực; phát triển hệ thống lưu trữ và tái hóa khí nổi; hoàn thiện kết cấu hạ tầng lưới điện truyền tải, phân phối tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu giải phóng công suất các dự án nguồn năng lượng. Cung cấp năng lượng điện cho lưới điện quốc gia hơn 5.726 MW, trong đó năng lượng tái tạo 2.526 MW, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 3.200 MW.

Đến năm 2045, tỉnh Cà Mau sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng, đồng bộ hệ thống cáp ngầm vượt biển để xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau và cơ sở hạ tầng thu gom, chuyển đổi nguồn điện đủ điều kiện xuất khẩu với công suất 12.000 MW - 15.000 MW.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ rà soát, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế trong quy hoạch, cấp phép, huy động vốn cho các dự án về năng lượng; cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thu hút và triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách. Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào các dự án trong lĩnh vực năng lượng theo hình thức nhà đầu tư độc lập hoặc đối tác công tư.

TẤN THÁI

