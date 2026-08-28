Đưa đặc sản miền Tây ra thị trường Hà Nội

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang - Tinh hoa miền Tây”.

Nhiều người tiêu dùng đến dự chương trình Sức sống hàng Việt số 12, sáng 28-8. Ảnh: BẢO TRUNG

Chương trình diễn ra đến hết ngày 30-8, giới thiệu và bán trực tiếp nhiều nhóm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang như: nước mắm (từ địa bàn Phú Quốc - Kiên Giang cũ), thủy sản chế biến, sản phẩm từ thốt nốt, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công từ cỏ bàng, yến và mật ong.

Các sản phẩm của tỉnh An Giang được trưng bày tại trung tâm Hà Nội để tiếp cận người tiêu dùng, sáng 28-8

Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Các đại biểu dự buổi khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 12

Theo bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, Hà Nội là thị trường lớn, có sức mua và hệ thống phân phối đa dạng. Chương trình đưa sản phẩm của miền Tây đến thị trường Hà Nội giúp doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Theo đại diện Bộ Công thương, đây cũng là dịp để kiểm chứng khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương tại một thị trường lớn.

Ngay trong buổi sáng 28-8, khá đông người tiêu dùng Hà Nội đến tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của An Giang. Những sản phẩm mang hương vị, nguyên liệu đặc trưng miền Tây thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Các sản phẩm, đặc sản từ tỉnh An Giang

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết điểm mới của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp với bán trên nền tảng số. Cụ thể, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 28-8, các sản phẩm của An Giang sẽ được giới thiệu qua phiên livestream trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Cách làm này mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng, thay vì giới hạn trong không gian trưng bày tại Hà Nội.

PHÚC VĂN