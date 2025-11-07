Các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ máy sau sắp xếp

Ngày 7-11, Tổ công tác số 16 do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, làm tổ trưởng đã làm việc với các phường Bến Cát, Long Nguyên và Chánh Phú Hòa về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, các Đảng ủy phường Bến Cát, phường Long Nguyên và phường Chánh Phú Hòa báo cáo tóm tắt kết quả tình hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Các địa phương cũng báo cáo những khó khăn về công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đặc biệt là những liên quan đến biên chế, kinh phí hoạt động, quy hoạch, đất đai.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Nhân biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các Đảng ủy phường trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các địa phương trao đổi những thuận lợi, khó khăn sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Các địa phương cũng cần chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí cũng yêu cầu các phường tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, hỗ trợ giải quyết.

TÂM TRANG