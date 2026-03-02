Cử tri xã Bình Chánh gửi trọn niềm tin vào ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM

Tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40, cử tri xã Bình Chánh đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị, phản ánh những vấn đề còn tồn tại về hạ tầng giao thông, trường học và tình trạng quy hoạch kéo dài.

Ngày 2-3, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40, tiếp xúc cử tri tại xã Bình Chánh.

Ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40 ở các xã: Bình Chánh, Bình Lợi, Hưng Long, Tân Nhựt, gồm các ứng cử viên: Dương Hoài Bảo, Bí thư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Giảng viên cao cấp Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nếu trúng cử.

Đây là buổi tiếp xúc giữa các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, song các cử tri xã Bình Chánh cũng gửi gắm nhiều nội dung, trong đó có cả những bức xúc về hạ tầng giao thông, trường học và quy hoạch kéo dài.

Cử tri Nguyễn Văn Đáng (ấp 19) bày tỏ lo ngại về sự xuống cấp của hạ tầng, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. Cử tri mong các ứng cử viên nếu trúng cử hãy quan tâm giám sát, thúc đẩy việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Lê Khả Phiêu đảm bảo đúng tiến độ, để người dân đi lại thuận tiện.

Cùng trăn trở về giao thông, cử tri Phan Trí Thuận (ấp 38) chỉ ra những bất cập tại tuyến đường An Phú Tây - Hưng Long khi “chỉ có đường ra mà không có đường vào”, gây khó khăn cho việc lưu thông của cả vùng. Cử tri mong muốn các đại biểu tương lai đề xuất giải pháp mở những “nút thắt” này để xã Bình Chánh có cơ hội bứt phá phát triển. Cử tri Phan Trí Thuận cũng kiến nghị cần sớm có thêm trường cấp 3 tại khu vực này để học sinh không còn phải vất vả, nguy hiểm khi đi học xa, phải lưu thông qua các tuyến quốc lộ lớn.

Vấn đề môi trường sống cũng được cử tri đặt ra những yêu cầu rất cụ thể. Cử tri Phan Văn Phượng (ấp 20) đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. “Nếu được bầu làm ĐB HĐND TPHCM, chúng tôi mong muốn các ĐB quan tâm giám sát, có tiếng nói để thúc đẩy tiến độ các dự án chống ngập, xây dựng bờ kè, chỉnh trang các tuyến đường kênh rạch để tránh ô nhiễm môi trường”, cử tri Phan Văn Phượng nêu ý kiến.

Các cử tri cũng đề cập đến nỗi khổ của người dân nằm trong các dự án quy hoạch treo nhiều thập kỷ. Trong đó có những khu vực quy hoạch đã 30 năm nhưng chưa được tháo gỡ, khiến người dân không thể yên tâm sản xuất hay ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất của mình. Từ đó đề xuất các ứng cử viên nếu trúng cử phải hành động ngay, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

Nghiên cứu kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri xã Bình Chánh cho biết bản thân dành niềm tin trọn vẹn cho 5 ứng cử viên. Cử tri Nguyễn Quốc Nghiệp (ấp 18) chia sẻ sự tin tưởng cao vào chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ĐB tương lai luôn bám sát nguyện vọng của nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Các cử tri cũng kỳ vọng các ĐB sẽ thực hiện đúng phương châm “nói đi đôi với làm”, phục vụ nhân dân bằng cả tấm lòng.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt Phan Thị Cẩm Nhung phát biểu tiếp thu và ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri. Ứng cử viên Phan Thị Cẩm Nhung khẳng định các ý kiến về quy hoạch, hạ tầng, môi trường và an sinh xã hội sẽ được kết hợp chặt chẽ vào chương trình hành động của từng cá nhân để nỗ lực giải quyết, không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của bà con.

THU HƯỜNG