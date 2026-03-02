Dự kiến công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào sáng 23-3

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết sẽ cố gắng công bố danh sách những người trúng cử Quốc hội khóa XVI vào sáng 23-3.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 2-3 về công tác nhân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết sẽ cố gắng công bố danh sách những người trúng cử Quốc hội khóa XVI vào sáng 23-3.

Ủy ban này cũng đề xuất không họp đoàn về công tác nhân sự để tiết kiệm thời gian (dự kiến 3 ngày sẽ hoàn thành công tác nhân sự, thay vì 4-5 ngày nếu có họp đoàn) và sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Về nội dung kỳ họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền vào chương trình. Các dự án này hiện đã đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, hồ sơ đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề xuất một số dự án luật vào chương trình

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bổ sung 3 báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TPHCM.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị bổ sung báo cáo vay và trả nợ công 5 năm 2026- 2030 vào chương trình nghị sự kỳ họp. “Chính phủ đang nỗ lực hoàn thiện các dự án luật còn lại để kịp trình Quốc hội”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.

Quang cảnh phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí triệu tập kỳ họp thứ nhất, họp phiên trù bị vào chiều 5-4.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc có thảo luận công tác nhân sự tại đoàn như các kỳ họp trước hay không. Bên cạnh đó sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước khi tiến hành lễ tuyên thệ).

Trước đó, trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến dành khoảng 1 tuần để làm công tác nhân sự.

