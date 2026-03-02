Cam kết của ứng viên đã củng cố niềm tin của cử tri vào sự phát triển của TPHCM

Ngày 2-3, tại Hội trường Đảng ủy phường Phú Thạnh (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 21), nhiệm kỳ 2026-2031.

5 ứng cử viên ĐBQH gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM; Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

5 ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM gồm: Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TPHCM; Ngô Lan Chi, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM; Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc; Giang Văn Nam, Giám đốc Cung Văn hóa lao động TPHCM; Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử. Trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu chọn, các ứng cử viên đều bày tỏ quyết tâm tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức; nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm và phản ánh, kiến nghị kịp thời ý chí, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ tập trung nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, bảo đảm thực thi pháp luật, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đồng bộ, khả thi; bảo đảm an sinh; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội…

Cử tri Nguyễn Kim Ngọc (khu phố 47) mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo các đối tượng yếu thế, song song đó là tạo cơ hội, điều kiện cho những đối tượng khác phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Trúc (khu phố 46) kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của bà con. Bà cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, đồng hành và ủng hộ địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri Võ Thành Danh (khu phố 22) cho rằng, chương trình hành động tâm huyết của các ứng cử viên đã củng cố thêm niềm tin của cử tri vào sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM và đất nước trong thời gian tới.

