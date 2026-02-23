Cách chủ đầu tư nội đa ngành thiết lập giá trị thật của bất động sản hậu sáp nhập

Sau sáp nhập và tái cấu trúc đô thị, mặt bằng giá bất động sản dịch chuyển rõ rệt giữa các khu vực, phản ánh xu hướng phát triển đa trung tâm thay vì phụ thuộc một lõi duy nhất. Bối cảnh này làm nổi bật lợi thế của chủ đầu tư nội nhờ am hiểu thị trường Việt, từ pháp lý, hành vi tiêu dùng đến quyết định ở những thời điểm then chốt.

Green Skyline là dự án hiếm hoi đi vào giai đoạn hoàn thiện trước mở bán, sở hữu 3 mặt tiền “trong mơ” tại vùng lõi khu Đông Bắc TPHCM

Chủ đầu tư nội và lợi thế “đọc” đúng nhịp đô thị hậu sáp nhập

Tại Bình Dương cũ, đặc biệt các đô thị giáp ranh như Dĩ An và Thuận An, thị trường đang biến chuyển mạnh sau sáp nhập hành chính với TPHCM. Giá căn hộ liên tục lập mặt bằng mới, sơ cấp trung bình 47 - 51,8 triệu đồng/m², tăng 13 - 26% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm.

Diễn biến này cho thấy tiền đề tăng giá đang được củng cố nhờ lực cầu lớn và dòng vốn mới hậu sáp nhập. Tuy nhiên, để đà tăng bền vững và giữ nhịp ổn định, yếu tố then chốt vẫn là năng lực triển khai của chủ đầu tư, đặc biệt các chủ đầu tư nội am hiểu địa bàn và phát triển dự án sát với nhịp vận động thực tế của đô thị.

Ở khu vực Bình Dương cũ, nhu cầu ở thực càng rõ nét khi toàn tỉnh hiện có hơn 30 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy bình quân 87,4 %, tạo nền tảng việc làm lớn và nhu cầu nhà ở bền vững cho lực lượng lao động, chuyên gia. Trong bức tranh đó, nhiều dự án do chủ đầu tư quốc nội phát triển đang chứng minh lợi thế bằng tiến độ và chất lượng “làm thật”, qua đó nâng đỡ mặt bằng giá. Nổi bật là Green Skyline, dự án dân dụng đầu tay của TBS Land (thành viên TBS Group).

Nhờ am hiểu địa chất, tốc độ đô thị hóa Bình Dương và thói quen cư dân giáp ranh TPHCM (di chuyển liên tỉnh, mua sắm trục lớn, chuộng không gian khép kín tiện lợi), TBS Land định vị Green Skyline phân khúc cao cấp với các tiêu chí: lõi dân cư, kết nối mạnh, tiện ích hiện hữu, chuẩn bàn giao rõ ràng.

Nguồn lực tài chính vững chắc từ hệ sinh thái TBS Group cũng là thế mạnh hiếm có, giúp TBS Land triển khai chiến lược “xây gần xong mới bán”. Từ đó, Green Skyline hoàn thiện khoảng 90%, đưa sản phẩm ra thị trường ở trạng thái “mắt thấy, tay chạm”, đúng tâm lý người mua chuộng tính minh bạch và có thể kiểm chứng.

Về vị trí, Green Skyline nổi bật nhờ 3 mặt tiền các trục lớn Quốc lộ 1K, GS1 và GS5, đối diện siêu thị GO! Dĩ An, liền kề BV Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, nằm trong khu dân cư hiện hữu với mật độ thương mại cao. Việc mở bán khi dự án đã hình thành giúp khách hàng quan sát được tiến độ, chất lượng thi công, dễ hình dung không gian sống, tính toán được khả năng khai thác cho thuê hoặc về ở ngay.

Chiến lược “3 thật” chiếm trọn niềm tin thị trường

Dựa trên phương châm “Sản phẩm thật - Giá trị thật - Trải nghiệm thật”, Green Skyline nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư cá nhân. Hơn 500 sản phẩm được chốt giao dịch ngay trong đợt mở bán đầu tiên phản ánh niềm tin lớn dành cho hệ giá trị rõ nét của dự án, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thận trọng.

Bên cạnh “3 thật”, lực đẩy quan trọng đến từ chính sách bán hàng tốt ngay giai đoạn đầu, được thiết kế để phù hợp nhiều nhóm khách với nhu cầu và năng lực tài chính khác nhau. Cách tiếp cận “đa kịch bản tài chính” này giúp khách hàng dễ ra quyết định hơn, đồng thời tăng tính lan tỏa của dự án trong giai đoạn thị trường sàng lọc khắt khe.

Với TBS Land, tinh thần “Xây từ Tâm - Dựng vì Người” không dừng ở thông điệp, mà được cụ thể hóa ngay từ quá trình hình thành dự án. Ý chí này được hậu thuẫn bởi hệ thống 7 trung tâm R&D cùng hơn 2.500 kỹ sư, chuyên gia và nhà thiết kế từ tập đoàn mẹ, hoạt động như một lớp “thẩm định kỹ thuật” xuyên suốt giai đoạn triển khai.

Từ đó, các giải pháp tại Green Skyline đều được tính toán theo nhu cầu sử dụng thật của cư dân; từ hạ tầng vận hành ổn định trong giờ cao điểm, tổ chức thang máy phù hợp mật độ sinh hoạt, đến các giải pháp kiến trúc giảm tiếng ồn và tăng tính riêng tư, đáp ứng trọn vẹn mong muốn an cư trong môi trường chất lượng, đủ riêng tư nhưng vẫn có cộng đồng đồng điệu để gắn bó lâu dài.

Chọn Green Skyline là chọn sự an tâm từ tiêu chuẩn kỹ thuật, đến các giá trị cảm xúc được vun bồi từ chữ “Tâm” của chủ đầu tư

Được phát triển theo định hướng “City Resort”, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 36%, Green Skyline dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và hệ tiện ích nội khu lên đến 32 hạng mục. Bên cạnh đó, TBS Land chủ động xây dựng nền tảng vận hành ngay từ đầu, thông qua hợp tác với Savills, đơn vị vận hành bất động sản uy tín quốc tế, và Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, để từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sống khoẻ, an tâm, tiện nghi và khai thác thương mại lâu dài.

Triết lý “xây từ Tâm” tiếp tục được cụ thể hóa trong tiêu chuẩn hoàn thiện và bàn giao cao cấp. Green Skyline sử dụng các thiết bị, vật liệu đến từ những thương hiệu quốc tế như Häfele, Kohler, Panasonic…, hướng đến nâng tầm trải nghiệm sống, sự bền bỉ và ổn định trong quá trình sử dụng.

Việc mở bán khi dự án gần hoàn thiện, đi kèm tiến độ bàn giao cụ thể từ quý 4-2026, cho thấy cách TBS Land lựa chọn xây dựng niềm tin dựa trên chữ “thật”. Sự đón nhận của hơn 500 khách hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên là lời hồi đáp đầy ý nghĩa dành cho những nỗ lực làm nghề nghiêm túc của chủ đầu tư. TBS Land trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng, những người đã lựa chọn Green Skyline bằng sự tinh tường, bằng niềm tin vào một sản phẩm được phát triển bài bản và có trách nhiệm trong dài hạn.

Trong bối cảnh khu Đông Bắc TPHCM đang dần định hình như một cực tăng trưởng mới, với lực đẩy từ hạ tầng và dòng cư dân chuyên gia cao cấp, Green Skyline đã bền bỉ thiết lập “chân giá trị” bằng năng lực triển khai thực chất, một cách tiếp cận mang tính dài hạn của chủ đầu tư nội đa ngành trong giai đoạn hậu sáp nhập.

THANH THANH