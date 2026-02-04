TPHCM không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026-2030

Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/NQ-QH15 của Quốc hội đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Khu vực Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của TPHCM theo quy định Nghị quyết số 254/2025.

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo (UBND cấp xã) không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, theo đó việc thực hiện các thủ tục đất đai được thực hiện theo quy định Chính phủ. Đồng thời, UBND cấp xã có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2026 để các đơn vị, người dân được biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã cần rà soát xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) để sở tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch thành phố theo quy định.

Sở NN-MT theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND TPHCM về việc triển khai các nội dung nêu trên; tham mưu UBND TPHCM kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, tổng kết việc thực hiện khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của đơn vị tại địa phương.

THANH HIỀN