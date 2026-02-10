Thêm 5 cơ sở tôn giáo tại TPHCM được cấp sổ hồng

Chiều 10-2, Sở NN-MT TPHCM tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (GCN) cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao GCN cho đại diện Giáo xứ Vườn Xoài. Ảnh: Việt Dũng

Theo đó, 5 tổ chức tôn giáo được trao GCN gồm: Giáo xứ Phú Hải (phường Cầu Kiệu); Giáo xứ Phú Lộc (phường Cầu Kiệu); Hội dòng Mến Thánh giá Gò Vấp (phường Đức Nhuận); Giáo xứ Vườn Xoài (phường Nhiêu Lộc); Giáo xứ Mông Triệu (phường Gia Định)

Theo Sở NN-MT TPHCM, đây là hoạt động được triển khai trên cơ sở kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ổn định, nhằm tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức tôn giáo, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: Việt Dũng

Để hoàn thành việc cấp GCN cho các cơ sở nêu trên, các đơn vị chuyên môn của Sở NN-MT đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát nguồn gốc sử dụng đất, kiểm tra hiện trạng, đo đạc, lập hồ sơ địa chính và thẩm định điều kiện cấp GCN theo quy định.

Kết quả của đợt trao này tiếp tục bổ sung vào tổng thể kết quả chung của TPHCM trong công tác quản lý đất đai đối với cơ sở tôn giáo. Trên cơ sở số liệu đã tổng hợp trước đây, toàn địa bàn TPHCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay đã cấp khoảng 1.864 GCN cho các cơ sở tôn giáo.

Những kết quả này cho thấy quy mô và nỗ lực rất lớn của hệ thống quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện pháp lý đất đai đối với cơ sở tôn giáo, tạo nền tảng ổn định lâu dài cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong bối cảnh thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, sở tiếp tục giữ vai trò cơ quan chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin pháp lý, đồng hành cùng UBND các xã, phường, đặc khu trong quá trình giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp GCN đối với các cơ sở tôn giáo còn lại.

giám đốc Sở NN-MT TPHCM đề nghị các tổ chức tôn giáo được trao GCN tiếp tục quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động.

Đại diện các cơ sở tôn giáo nhận GCN. Ảnh: Việt Dũng

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài thay mặt các cơ sở tôn giáo được cấp GCN bày tỏ sự cảm ơn đến các cấp chính quyền của TPHCM luôn hỗ trợ tạo điều kiện, đặc biệt là Sở NN-MT đã tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, hướng dẫn tận tình để các cơ sở trên hoàn thiện thủ tục pháp lý để được cấp GCN.

"Việc các cơ sở tôn giáo được cấp GCN sẽ tạo điều kiện để nâng cấp, sửa chữa cơ sở khang trang hơn, việc sinh hoạt tôn giáo, thờ phượng được thuận lợi hơn", ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

ĐỖ TRÀ GIANG