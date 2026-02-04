Hơn 1.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM sắp được mở bán

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông tin về thời gian đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại Dự án NOXH đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM.

Dự án nhà ở xã hội ở 324 Lý Thường Kiệt. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở Xây dựng, dự án NOXH Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê đến hết 31-3. Dự án tọa lạc tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, người mua nhà có thể nộp hồ sơ đăng ký tại địa chỉ này.

Về tiến độ thực hiện dự án, công trình hoàn thành việc thi công, xây dựng 15 tháng kể từ ngày 10-2-2025. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công trình, thực hiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào tháng 8-2026.

Dự án có diện tích đất xây dựng hơn 14.700m² với mật độ xây dựng là 36%. Công trình có 4 khối chung cư 25 tầng (không kể tầng hầm và tầng hầm lửng) với 1.254 căn hộ (bao gồm căn hộ để bán NOXH, cho thuê NOXH và căn hộ bán theo giá kinh doanh thương mại). Số lượng căn hộ NOXH là 1.025 căn hộ, trong đó có 755 căn dùng để bán với diện tích mỗi căn dự kiến từ 34,53m2 đến 77,01m2; 270 căn hộ cho thuê với diện tích dự kiến từ 34,53m2 đến 73,38m2.

Sở Xây dựng lưu ý, trước thời điểm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NOXH 30 ngày, giá bán, giá thuê NOXH do chủ đầu tư phê duyệt phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

THANH HIỀN