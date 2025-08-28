Cách tân áo dài ngũ thân từ cảm hứng nghệ thuật phương Tây

Trong 2 bộ sưu tập áo dài vừa trình làng mang tên Những cánh hoa và Hương sắc thời gian , nghệ nhân Năm Tuyền đã lấy cảm hứng từ nghệ thuật phương Tây để có sự kết hợp khéo léo, tinh tế.

Chiều 28-8, nghệ nhân Năm Tuyền tổ chức buổi giới thiệu hai bộ sưu tập áo dài ngũ thân Thu - Đông 2025, với các thiết kế áo dài dành cho cả nam và nữ.

Các người mẫu trình diễn giới thiệu các mẫu thiết kế mới trong 2 bộ sưu tập. Ảnh: Phạm Hoàn

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí phương Tây - nơi hội họa và những gam màu gợi tả trừu tượng đóng vai trò trung tâm, điểm nhấn của sự cách tân lần này là việc nghệ nhân Năm Tuyền đã đưa vào áo ngũ thân những họa tiết hoa thêu nổi mang tính tưởng tượng, biểu trưng cho vẻ tươi đẹp của thiên nhiên và khát khao hướng đến những điều mới mẻ, thơ mộng của vùng đất Neverland, nơi chỉ có cuộc sống của trẻ thơ.

Trên từng tà áo, hoa và lụa quyện vào nhau, mềm mại, tự nhiên và sống động theo từng nhịp di chuyển của người mặc.

Theo nghệ nhân Năm Tuyền, việc làm mới áo dài ngũ thân cũ mà mới. Nhà thiết kế cần tìm yếu tố cốt lõi, tinh hoa của chiếc áo. Một khi đã tìm hiểu cặn kẽ thì sáng tạo mới không bị mất gốc.

“Sáng tạo, cách tân áo dài cũng vậy - phải dựa trên yếu tố cốt lõi. Nếu sáng tạo quá mức và không còn đường nét gì của áo dài lại nhân danh áo dài e là chưa phù hợp”, nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ.

Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ tỉ mỉ về từng thiết kế áo dài. Ảnh: Phạm Hoàn

Trong đó, bộ sưu tập Những cánh hoa là sự thăng hoa của áo dài ngũ thân trong không gian nghệ thuật mới, nơi vẻ đẹp truyền thống hòa vào vẻ đẹp lãng mạn, mang tính biểu tượng.

Bộ sưu tập Hương sắc thời gian lại giống như khúc nhạc của hình khối, của chiều sâu tạo hình. Nghệ nhân Năm Tuyền tìm thấy trong nghệ thuật phương Tây cổ điển sự hài hòa của đường nét và nếp gấp, và đưa vào áo dài ngũ thân những phom dáng thanh thoát, sang trọng và kiêu sa.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập Những cánh hoa. Ảnh: Duy Lê

Trong bộ sưu tập này, từng cánh tay áo được may cách điệu như những đóa hoa, đan cài những chi tiết thêu tinh xảo. Cổ áo truyền thống được thay bằng những chiếc nơ dài duyên dáng.

Sự hòa quyện giữa đường nét cổ điển phương Tây và chất liệu truyền thống Việt đã tạo nên những thiết kế vừa giàu bản sắc vừa mang đầy hơi thở của nhịp sống hiện đại, tựa dòng chảy thời gian vẫn ngân vang và hòa nhịp trong từng đường kim, mũi chỉ, trong sáng tạo của nghệ nhân.

Và sự phá cách trong bộ sưu tập Hương sắc thời gian. Ảnh: Duy Lê

Dù mang những mạch cảm xúc khác nhau nhưng cả hai bộ sưu tập đều chung một tinh thần tôn vinh áo dài ngũ thân Việt Nam trong đối thoại với thời đại, để áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là một di sản sống, luôn vận động và tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa ngày nay.

Nghệ nhân Năm Tuyền (tên thật Phạm Văn Tuyền) sinh năm 1969, tại Thái Bình (nay là Hưng Yên). Ông tự học may từ nhỏ, rồi vào TPHCM lập nghiệp từ những năm 90. Trước khi được biết đến là nghệ nhân áo dài, ông từng sáng lập thương hiệu áo cưới A Soẻn Bridal cuối những năm 90 và nhanh chóng chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Ông hiện đang là thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Áo dài TPHCM nhiệm kỳ đầu tiên (2023-2028), Chi hội trưởng Chi hội Di sản Văn hóa Áo dài TPHCM.

