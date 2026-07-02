Tối 4-7, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn hòa nhạc đặc biệt bên hồ Hoàn Kiếm

Sáng 2-7, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã thông tin tới báo chí về Chương trình nghệ thuật đặc biệt hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối” sẽ diễn ra vào tối 4-7, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (ở phường Hoàn Kiếm).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty cổ phần biểu diễn âm nhạc nghệ thuật tỏa sáng tổ chức thực hiện. Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, được tổ chức tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, nhằm hướng tới việc đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và là điểm đến của những sự kiện văn hóa quốc tế.

Chương trình hoà nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối” sẽ diễn ra tại Nhà Bát Giác vào tối 4-7

Đặc biệt, đêm hòa nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế như: GS, nghệ sĩ piano huyền thoại người Nhật Bản Rintaro Akamatsu; nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc); nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu (Việt Nam); PGS.TS Nguyễn Huy Phương (piano); TS Nguyễn Trinh Hương (piano); nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền (violin); NSƯT Dương Minh Chính (violin); nghệ sĩ Lê Thu (guitar); nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa (opera); nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Dung (piano); ca sĩ Khánh Linh; ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân...

“Crescendo - Giao hưởng kết nối” được dàn dựng như một hành trình âm nhạc, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều miền cảm xúc và để khép lại bằng thông điệp hòa bình chung của nhân loại. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Khánh Linh với ca khúc “Bài ca hy vọng”. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tác phẩm “Miền Nam quê hương ta ơi” của nhạc sĩ Huy Du, qua phần biểu diễn của PGS.TS Nguyễn Huy Phương và NSƯT Dương Minh Chính đưa khán giả đến với miền Nam yêu dấu, trước khi hành trình âm nhạc quay trở về với Hà Nội qua tác phẩm “Người Hà Nội” do hai nghệ sĩ quốc tế GS Rintaro Akamatsu và nghệ sĩ piano Guorong Liang (Trung Quốc), cùng dàn nhạc giao hưởng trình diễn...

Khép lại đêm hòa nhạc là ca khúc nổi tiếng thế giới “We are the world”, với sự góp mặt của toàn bộ dàn nhạc, dàn hợp xướng thiếu nhi, các nghệ sĩ, khách mời quốc tế và những tài năng trẻ xuất sắc của Crescendo 2026.

KHÁNH NGUYỄN