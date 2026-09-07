Từ ngày 3-9 đến ngày 5-9, Công an TPHCM tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới cho cán bộ đoàn thể.

Cán bộ đoàn thể Công an TPHCM tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: CA TPHCM

Tham gia lớp tập huấn có gần 350 cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn chủ chốt của các đơn vị trực thuộc cùng công an 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng số; lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể tại cơ sở.

Chương trình tập huấn trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng; đổi mới phương thức tuyên truyền và tổ chức phong trào tại cơ sở.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên tham gia chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong biên tập hình ảnh, video tuyên truyền; khai thác trợ lý ảo và công cụ NotebookLM phục vụ công việc hàng ngày. Chuyên đề do các chuyên gia công nghệ của MobiFone TPHCM hướng dẫn, kết hợp giữa cung cấp kiến thức và thực hành trực tiếp. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ đoàn thể Công an TPHCM có thêm điều kiện tiếp cận những công cụ số mới, nâng cao khả năng thích ứng và vận dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu công tác.

Chương trình cũng hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất các sáng kiến và sản phẩm tuyên truyền có chất lượng, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

MẠNH THẮNG