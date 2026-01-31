Tăng cường quản lý xe khách giường nằm hai tầng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, đặc biệt là xe khách giường nằm hai tầng.

Bên trong một xe khách giường nằm hai tầng

Số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, trong 5 năm gần đây, toàn quốc xảy ra 352 vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô khách giường nằm, làm chết 241 người, bị thương 270 người.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe hợp đồng hoạt động vi phạm các điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt việc chấp hành về thời gian lái xe, tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy của người điều khiển phương tiện.

Đối với hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Xây dựng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của loại xe này thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, camera lắp cố định trên các tuyến đường bộ. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình, thời gian lái xe liên tục.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe giường nằm hai tầng được yêu cầu chỉ tổ chức khai thác trên các tuyến đường, đoạn đường bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông; không bố trí xe hoạt động trên các tuyến, đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao; tuyệt đối không sử dụng xe ô tô khách có giường nằm hai tầng để hoạt động trên các tuyến đường hoặc các đoạn tuyến đường cấp V và cấp VI miền núi; chỉ sử dụng lái xe có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều khiển xe ô tô khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ để điều khiển xe ô tô khách có giường nằm hai tầng.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu kiên quyết đình chỉ khai thác đối với các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải không đáp ứng điều kiện an toàn kỹ thuật, không chấp hành quy định về tổ chức vận tải và an toàn giao thông.

MINH ANH