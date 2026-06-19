Cẩn thận viêm da do kiến ba khoang

Mùa mưa, tại TPHCM kiến ba khoang đang phát triển mạnh. Độc tố của loài côn trùng này có thể gây viêm da tiếp xúc, với các biểu hiện như bỏng rát, nổi mụn nước và phồng rộp.

Mấy tuần nay, cứ 19 giờ, gia đình chị Phan Thị Hương (chung cư Flora Fuji, phường Phước Long) lại bắt đầu cuộc truy tìm kiến ba khoang. Chồng cầm bình xịt côn trùng, vợ giũ chăn màn, còn cô con gái 6 tuổi “chỉ điểm” những vị trí có kiến xuất hiện. Sau 20 phút, hơn cả chục con kiến ba khoang bị tiêu diệt.

“Tối nào gia đình tôi cũng phải kiểm tra khắp căn hộ để tìm kiến ba khoang. Có hôm vừa lật gối, giũ chăn đã thấy chúng bò trên giường. Nhiều con còn đậu trên tường, cửa sổ, trên áo quần. Mấy bữa trước, con gái tôi vô tình đập kiến, bị bỏng rộp ở chân và cổ. Mùa mưa năm nào gia đình tôi cũng lo vì rất khó kiểm soát sự xuất hiện của kiến ba khoang”, chị Hương chia sẻ.

Kiến ba khoang cắn gây các vết bỏng rát trên da

Không riêng gia đình chị Hương, nhiều gia đình tại chung cư này cũng thấy kiến ba khoang nhiều bất thường. Ban quản lý chung cư đã tổ chức phun xịt hóa chất diệt côn trùng từ hành lang các tầng lầu đến khu vực sinh hoạt chung. Tuy nhiên, hóa chất diệt côn trùng không đủ sức loại bỏ hoàn toàn kiến ba khoang.

Ngay đầu mùa mưa, phòng trọ của anh Nguyễn Bình Dương (25 tuổi, phường Bình Thạnh) ngày nào cũng có kiến ba khoang. Anh nhanh chóng trở thành nạn nhân với nhiều vết đỏ rộp loang rộng khắp bụng, tay chân, cảm giác rất ngứa rát, phải đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM).

BS CK1 Đào Trọng Nghĩa, Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lý giải, do người bệnh xử lý ban đầu không đúng cách, chà xát vùng da tổn thương khiến độc tố lan rộng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng.

Kiến ba khoang thường sống ở những khu vực ẩm thấp, nhiều cây cỏ và bị thu hút bởi ánh sáng vào ban đêm. Do thuộc nhóm bọ cánh cứng có khả năng bay, kiến ba khoang có thể xuất hiện ở các căn hộ chung cư, nhà cao tầng. Trong cơ thể kiến ba khoang chứa chất độc pederin - độc tính gây bỏng. Tuy nhiên, chất độc chỉ tiết ra khi kiến bị nghiền nát. Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có biểu hiện hồng ban, hơi phù nề, mụn nước, mụn mủ.

Theo BS Đào Trọng Nghĩa, vết thương do kiến ba khoang gây ra thường xuất hiện ở những vùng da hở như mặt, cổ, tay, ngực, đặc biệt theo hình vệt dài (vì chất độc dính theo chiều tay quệt), cần được thăm khám và điều trị đúng cách; tuyệt đối không xử trí vết thương do kiến ba khoang bằng các biện pháp như: bôi kem đánh răng, dầu gió, tỏi hoặc các thuốc bôi không rõ nguồn gốc; không đắp lá cây trực tiếp lên vết thương; không nặn mụn nước...

Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn nhầm vết thương do kiến ba khoang với muỗi cắn, dị ứng thông thường hoặc zona thần kinh. BS Đào Trọng Nghĩa phân tích, viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có thể lây sang vị trí khác nếu người bệnh vô tình quệt phải, khiến dịch tiết côn trùng dính trên da. Còn bệnh zona thần kinh sẽ đi theo vùng thần kinh chi phối, hình thành chùm mụn nước, gây đau nhức nhiều hơn so với bị viêm da tiếp xúc.

Theo BS CK2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, tuyệt đối không dùng tay đập hay bóp kiến ba khoang khi thấy chúng bò trên cơ thể. Thay vào đó, đuổi kiến bằng cách thổi mạnh hoặc để tờ giấy cho kiến bò lên. Trong trường hợp phát hiện đã lỡ đập, chà xát kiến thì phải rửa vùng da tiếp xúc ngay bằng nước sạch.

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GIAO LINH