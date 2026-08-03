Y tế - Sức khỏe

Vụ sập nhà nghi do nổ khí gas: Hai nạn nhân bỏng nặng

SGGPO

Sau khi vụ nổ xảy ra, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Trong đó, người bà 73 tuổi bị bỏng 85% diện tích cơ thể.

Ngày 3-8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, thời điểm nhập viện, 2 bệnh nhân bị bỏng nặng, tinh thần hoảng loạn.

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Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: GIAO LINH.

Sau khi được xử trí cấp cứu hồi sức bù dịch, giảm đau, thay băng ban đầu, các bệnh nhân tạm ổn định.

Người phụ nữ 73 tuổi bị bỏng 85% diện tích cơ thể, nguy cơ tiến triển nhiễm trùng, suy kiệt, tiên lượng nặng. Trong khi đó, người cháu trai 30 tuổi bị bỏng 40% rải rác toàn thân.

Hiện, các y bác sĩ đang nỗ lực điều trị và theo dõi sát sao tình trạng 2 bệnh nhân.

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 2-8, người dân trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông), cách Bến xe Ngã tư Ga khoảng 200m, giật mình bởi tiếng nổ lớn.

Vụ nổ làm hư hỏng 3 căn nhà. Người dân kiểm tra và phát hiện bên trong nhà có một cụ bà và một người đàn ông bị thương, đang hoảng loạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, sự cố nghi do rò rỉ khí từ bình gas trong nhà, gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ.

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GIAO LINH

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