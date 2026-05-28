Cần Thơ: Khai mạc Tuần lễ không gian Việt Nam 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 28-5 đến 31-5, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, cựu phi hành gia quốc tế và đông đảo học sinh, sinh viên...
Tuần lễ không gian Việt Nam 2026 TP Cần Thơ với chuỗi hoạt động như: Astronaut Talk Show - giới thiệu Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS); STEM Day, Ngày hội STEM; EdTech Day; Starry Night; các hoạt động trải nghiệm mô hình Robotics, Drone, AI, VR/AR và công nghệ giáo dục hiện đại…
Các hoạt động trong tuần lễ nhằm truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê đến thế hệ trẻ trong học tập, khám phá khoa học, công nghệ; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; định hướng nghề nghiệp...
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết “Tuần lễ Không gian Việt Nam năm 2026” là sự kiện khoa học, công nghệ và giáo dục có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, khoa học không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố luôn xác định khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, chuyển đổi số và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.
TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.