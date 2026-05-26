Zenbook DUO hai màn hình với giá bán gần 100 triệu đồng

ASUS Việt Nam đã ra mắt Zenbook DUO (2026) hai màn hình, là sản phẩm không chỉ là bản nâng cấp về hiệu năng, mà còn đánh dấu bước hoàn thiện của dòng laptop hai màn hình, với thiết kế gọn nhẹ hơn, bền hơn và hướng tới trải nghiệm làm việc thực tế mỗi ngày…

Zenbook DUO (2026) hai màn hình với bàn phím rời đa năng

Sản phẩm được tinh gọn với diện tích tổng thể giảm khoảng 5% so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc hai màn hình. Thiết kế mở phẳng 180° cũng giúp trải nghiệm hiển thị và thao tác trở nên liền mạch hơn trong quá trình sử dụng. Với các thiết kế hai màn hình, thời lượng pin luôn là yếu tố được người dùng quan tâm do phải cấp nguồn cho đồng thời hai tấm nền hiển thị, đặc biệt trong các tình huống làm việc di động.

Để giải quyết vấn đề này, sản phẩm này được trang bị hệ thống pin kép dung lượng 99Wh, tăng đáng kể so với mức 75Wh trên thế hệ trước. Kết hợp với nền tảng phần cứng mới, thiết bị có thể đạt khoảng 12 giờ sử dụng với hai màn hình trong các tác vụ như duyệt web, và lên đến khoảng 32 giờ phát video ở chế độ một màn hình.

Bàn phím rời đi kèm cũng được nâng cấp thời lượng pin, cho phép sử dụng hơn 52 giờ khi tắt đèn nền và khoảng 7 giờ khi bật đèn nền. ASUS Zenbook DUO đồng thời sử dụng bộ sạc USB-C công suất 100W, hỗ trợ sạc nhanh khoảng 60% pin trong 49 phút.

Những điểm đáng chú ý trên ASUS Zenbook DUO (2026): Thiết kế hoàn thiện hơn với bản lề ẩn mới giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình, kết hợp khung Ceraluminum bền nhẹ và kích thước tổng thể gọn hơn. Hiệu năng và pin nâng cấp với vi xử lý lên đến Intel Core Ultra X9 (Series 3), nền tảng Copilot+ PC và hệ thống pin kép dung lượng 99Wh. Hai màn hình 14-inch 3K ASUS Lumina Pro OLED, tần số quét 144Hz, độ sáng 1000 nits, kết hợp bàn phím rời, chân đế, bút và phần mềm ASUS ScreenXpert….

Trên ASUS Zenbook DUO, hãng đã hoàn thiện trải nghiệm này thông qua sự kết hợp giữa hiển thị, âm thanh và phần mềm. Thiết bị được trang bị hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED 14 inch độ phân giải 3K (2880 x 1800), tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 1000 nits, hỗ trợ VRR và Dolby Vision. Lớp phủ chống phản chiếu cũng được bổ sung nhằm cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Với Zenbook DUO 2026, ASUS tiếp tục hoàn thiện hướng đi đó bằng những nâng cấp về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, hướng tới mô hình laptop AI hai màn hình thực tế hơn cho công việc hàng ngày.

Hệ thống âm thanh 6 loa hỗ trợ Dolby Atmos cũng được nâng cấp, mang lại trải nghiệm giải trí và làm việc liên quan đến âm thanh sống động hơn. Trong khi đó, phần mềm ASUS ScreenXpert tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối hai màn hình, cho phép người dùng sắp xếp cửa sổ, chuyển đổi ứng dụng và kích hoạt các chế độ sử dụng khác nhau. Khi mở máy vượt quá 175°, thiết bị có thể tự động kích hoạt chế độ chia sẻ để hỗ trợ trình chiếu và tương tác trên cả hai màn hình.

ASUS Zenbook DUO được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày hôm nay, 26-5 với các phiên bản cấu hình và mức giá như sau: Phiên bản UX8407AA-SN138WS trang bị Intel Core Ultra X9 388H, 1TB SSD, RAM 32GB giá bán 89.990.000 đồng. Phiên bản UX8407AA-SN439WS trang bị Intel Core Ultra X7 358H, 512GB SSD, RAM 32GB giá 82.990.000 đồng

KIM THANH