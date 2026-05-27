TPHCM kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số cơ sở

Sáng 27-5, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã TPHCM, Hội Tin học TPHCM (HCA), UBND phường Phú Lợi tổ chức hội thảo chuyên đề “Sáng tạo số trong khu vực công: Từ chính sách đến thực thi, hướng tới mô hình tăng trưởng mới” và ngày hội “Startup Connection Day”.

Nhiều giải pháp chuyển đổi số được giới thiệu tại sự kiện

Sự kiện là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Tại hội thảo, nhiều mô hình chuyển đổi số ở cấp cơ sở được chia sẻ, tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà nước và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy quản lý, cách vận hành và phương thức phục vụ.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc chia sẻ tham luận

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, chia sẻ: “Địa phương đang triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nổi bật là mô hình một cửa thông minh ứng dụng AI, với các tiện ích như lấy số thứ tự trực tuyến qua mã QR, robot AI hướng dẫn thủ tục và hệ thống AI tự động kiểm tra hồ sơ. Giải pháp này giúp người dân, doanh nghiệp chủ động rà soát hồ sơ qua checklist, giảm thời gian xử lý, hạn chế tình trạng hồ sơ bổ sung nhiều lần và minh bạch trong toàn bộ quy trình”.

Bên cạnh đó, phường An Lạc cũng chuẩn hóa hệ thống tài khoản chính thức như Google Workspace, nền tảng lưu trữ Cloud/Google Drive, các công cụ AI hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và hệ thống họp trực tuyến. Việc đồng bộ dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, tăng cường bảo mật và tối ưu tốc độ xử lý công việc.

Đại diện UBND phường Phú Lợi cũng chia sẻ nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực như: Alo Trung tâm hành chính công xin nghe, tuyến đường không dùng tiền mặt, tổ công nghệ số cộng đồng và chương trình đoàn viên thanh niên đồng hành cùng người dân chuyển đổi số...

Đặc biệt, thông qua hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công và đường dây nóng 1022, phường đã tiếp nhận và xử lý hơn 33.000 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Riêng quý I-2026, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%, cho thấy hiệu quả rõ nét của cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo được giới thiệu tại ngày hội “Startup Connection Day”

Bên cạnh hội thảo, ngày hội "Sáng tạo số, chuyển đổi xanh - Startup Connection Day" quy tụ hơn 50 gian hàng của các startup, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI, IoT trong tự động hóa, đô thị thông minh. Thông qua ngày hội, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa nhà phát triển công nghệ với doanh nghiệp và địa phương.

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM cũng chính thức đưa vào hoạt động cơ sở của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tại số 28 Huỳnh Văn Nghệ (phường Phú Lợi), nhằm mở rộng không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo và giúp cộng đồng doanh nghiệp địa phương tiếp cận thuận lợi hơn với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại ngày hội “Startup Connection Day”

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị từ phòng thí nghiệm đến thị trường, phát huy vai trò khu vực công như “khách hàng đầu tiên” cho các giải pháp công nghệ tiềm năng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, thương mại hóa và gọi vốn cho startup.

“Chúng tôi kỳ vọng cơ sở tại phường Phú Lợi, dưới sự điều phối của SIHUB, sẽ trở thành điểm kết nối năng động của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra không gian để các mô hình số và chuyển đổi xanh được thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng hiệu quả”, ông Hiếu chia sẻ.

