Nghiên cứu chính sách vượt trội về KH-CN vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo TPHCM) vừa có thông báo kết luận của đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM.

Đây là kết luận chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 14 với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương, TPHCM giao.

Hoạt động tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM Đặng Minh Thông kết luận, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương và Thành phố giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc còn lúng túng, thiếu chặt chẽ.

Đồng chí yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương, nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, bám sát tiến độ, thời gian, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Trong đó, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội về KH-CN, ĐMST vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đã được ban hành liên quan đến quỹ đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp... Qua đó, sớm trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành các chính sách còn lại để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH-CN, ĐMST và CĐS, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu tham mưu, xây dựng chính sách chi hỗ trợ cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS trong hệ thống chính trị thành phố.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM cũng biểu dương Công an TPHCM và các sở, ngành liên quan đã nỗ lực triển khai hoàn thành 7/13 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành trọng yếu. Đồng chí yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các CSDL còn lại; đồng thời, rà soát đảm bảo dữ liệu hình thành phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và khai thác được ngay.

Riêng đối với 3 CSDL chưa báo cáo tiến độ triển khai (y tế, nông nghiệp, bản án và quyết định của Tòa án), đồng chí đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, kiểm tra dữ liệu trường học trên ứng dụng công nghệ Bản đồ số. Ảnh: QUANG HUY

Văn phòng Thành ủy khẩn trương tham mưu thành lập Tổ Công tác triển khai thực hiện và xây dựng sơ đồ Gantt, đảm bảo đến 30-6-2026 đưa vào vận hành thử nghiệm trước một số modul, định kỳ hàng tuần báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố tiến độ thực hiện.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố giao Công an Thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu đối với các trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố; có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các rủi ro, nguy cơ tấn công mạng, hoàn thành trong tháng 6-2026. Song song với việc triển khai các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố (SOC), cần nghiên cứu cách thực hiện của các địa phương khác, để việc triển khai được nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định, sớm đưa Trung tâm vào hoạt động đầu tháng 10-2026. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng ngay trong quý 3-2026; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống, công tác soạn thảo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu mật theo quy định, để tránh việc bị lộ, lọt thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu mật.

THU HƯỜNG