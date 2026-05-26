Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho Hải Phòng thí điểm cơ chế vượt trội thu hút trong khoa học, công nghệ

Ngày 26-5, trong khuôn khổ hội thảo với chủ đề: “Xây dựng và triển khai mô hình phát triển TP Hải Phòng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, để hiện thực hóa tầm nhìn trên, thành phố tập trung vào các giải pháp đột phá về thể chế, hạ tầng số và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Mục tiêu cuối cùng là đưa Hải Phòng trở thành một đô thị đáng sống, phát triển bền vững và khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Hải Phòng hiện đang hội tụ đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để trở thành "phòng thí nghiệm" cho mô hình phát triển mới. Với quy mô kinh tế gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước và duy trì đà tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tiếp, thành phố đã xây dựng được một nền tảng kinh tế vững chắc. Đặc biệt, Hải Phòng liên tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân, đồng thời xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số năm 2025.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, hệ thống hạ tầng số của thành phố hiện đã sẵn sàng cho giai đoạn "cất cánh" với kết nối băng thông rộng không vùng lõm, trung tâm dữ liệu hiện đại và hệ thống điều hành thông minh tập trung. Bên cạnh đó, truyền thống "dám nghĩ, dám làm" từ thời kỳ khoán trong nông nghiệp đến việc đi đầu trong mô hình khu kinh tế, khu thương mại tự do đã tạo nên bản sắc và bản lĩnh tiên phong của người dân đất Cảng trong công cuộc đổi mới.

“Hải Phòng đang triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh với tư duy hiện đại: lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo làm hạ tầng cốt lõi; phát triển theo kiến trúc mở, bảo đảm an toàn thông tin; xây dựng các nền tảng như bản sao số đô thị, internet vạn vật đô thị, trung tâm tính toán AI, logistics thông minh, cảng biển thông minh và quản trị đô thị thông minh thời gian thực. Từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại dựa trên dữ liệu và công nghệ”, ông Hoàng Minh Cường cho biết.

Hiện nay, thay vì chỉ điều chỉnh cơ cấu kinh tế đơn thuần, Hải Phòng đang xác định đổi mới mô hình phát triển là quá trình nâng cấp "hệ điều hành" của thành phố lên trình độ cao hơn, dựa trên 4 trụ cột chính. Trong đó, tái cấu trúc kinh tế dựa trên công nghệ cao sẽ chuyển từ "thu hút sản xuất" sang "kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao" với các nhà máy thông minh tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, địa phương này xác định trong kinh tế số và logistics thông minh sẽ tận dụng vị thế cửa ngõ quốc tế để phát triển cảng biển thông minh, kinh tế dữ liệu và các trung tâm logistics quy mô lớn gắn liền với hạ tầng giao thông hiện đại…

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, TP Hải Phòng tập trung vào 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Đặc biệt là đột phá về thể chế, chủ động đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Ông Hoàng Minh Cường cho biết, thành phố ưu tiên xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất thông qua việc phát triển Công viên Khoa học và Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quỹ đầu tư mạo hiểm và hỗ trợ các startup công nghệ.

Để thực hiện các mục tiêu sắp tới, lãnh đạo TP Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khung pháp lý quốc gia đồng bộ về quản trị, chia sẻ dữ liệu và an toàn thông tin để địa phương có căn cứ triển khai vững chắc. Trong đó, cần ưu tiên mở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành với địa phương theo thời gian thực để phục vụ quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ mới cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo địa phương cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục cho Hải Phòng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, kiến nghị các bộ, ngành tạo điều kiện hỗ trợ Hải Phòng kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế, các tập đoàn công nghệ toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác cấp quốc gia.

ĐỖ TRUNG