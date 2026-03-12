Cần Thơ tăng cường quản lý thị trường xăng dầu

Ngày 12-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết đang tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công thương, UBND TP Cần Thơ, Sở Công thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất tại cửa hàng xăng, dầu tại phường Tân An, TP Cần Thơ

Chi cục QLTT TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đội trực thuộc tuyên truyền, ký cam kết đối với 406 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, các cửa hàng cam kết không đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; không ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; không tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết; không kinh doanh xăng dầu nhập lậu, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm khác.

Ngoài ra, lực lượng QLTT TP Cần Thơ đã dán thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Đội Quản lý thị trường số 3 TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn quản lý

Từ đầu tháng 3-2026 đến nay, các đơn vị thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ đã triển khai nhiều cuộc kiểm tra đột xuất trên toàn địa bàn. Qua phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 2 cửa hàng xăng dầu về các hành vi “Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng” và “Bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa”, với tổng số tiền phạt 65 triệu đồng.

TUẤN QUANG