Sáng 12-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 12-3 quay đầu giảm sau khi giá vàng thế giới rời mốc 5.200 USD/ounce. Tuy vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 30 phút, Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 183 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết vàng miếng SJC ở mức 182,8 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 182,5 triệu đồng/lượng mua vào và 185,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn 9999, niêm yết ở mức 182,8 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra, ngang giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 12-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 5.159,4 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương 163,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 21,9-22,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm do đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực lên kim loại quý. Báo cáo CPI của Mỹ trong tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp dự báo nhưng vẫn cho thấy áp lực lạm phát nền ở mức cao. Cùng với đó, xung đột Mỹ - Iran khiến giá dầu tăng mạnh, làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đạt 99,25 điểm; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm cùng tăng, lần lượt lên 3,644% và 4,222%.

Dù vậy, Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, thêm 3,7 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.077,3 tấn. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã mua ròng 6,6 tấn vàng, phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào vai trò phòng vệ của kim loại quý trước các rủi ro địa chính trị.

