Sáng 11-3: Giá vàng miếng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 11-3 tiếp tục tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11-3, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 184,4 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 183,9 triệu đồng/lượng mua vào và 186,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 11-3 (giờ Việt Nam) lên 5.216,6 USD/ounce, tăng gần 24 USD/ounce so phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 165,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,3-21,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN