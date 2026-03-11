Kinh tế

Thị trường

Sáng 11-3: Giá vàng miếng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

SGGPO

Sáng nay 11-3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng 11-3 tiếp tục tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước sáng 11-3 tiếp tục tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11-3, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 184,4 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 183,9 triệu đồng/lượng mua vào và 186,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 11-3 (giờ Việt Nam) lên 5.216,6 USD/ounce, tăng gần 24 USD/ounce so phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 165,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,3-21,4 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng giá vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn