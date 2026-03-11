Kinh tế

Thị trường

Vĩnh Long yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo nguồn cung

SGGPO

Ngày 11-3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình cung ứng, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường.

Vĩnh Long đảm bảo nguồn cung xăng dầu
Vĩnh Long đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn, quán triệt các quy định của Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp được đề nghị đảm bảo thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, chủ động nguồn hàng và tổ chức cung ứng kịp thời cho hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trên địa bàn.

Theo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cùng 88 thương nhân phân phối tham gia cung ứng cho thị trường. Trên địa bàn có 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 27.300m3, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Hiện nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn hàng. Hệ thống phân phối, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong việc cung ứng xăng dầu cho thị trường địa phương.

Để chủ động kiểm soát thị trường, Sở Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động điều tiết nguồn hàng giữa các cửa hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm cam kết không găm hàng, không bán nhỏ giọt và không tăng giá trái quy định.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu với số lượng lớn vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời có thể gây xáo trộn thị trường.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Cửa hàng bán lẻ Thương nhân Thị trường địa phương Nguồn hàng Xăng dầu Nhu cầu sản xuất Nhỏ giọt Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long găm hàng tăng giá xăng dầu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn