Vĩnh Long yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo nguồn cung

Ngày 11-3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình cung ứng, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường.

Vĩnh Long đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn, quán triệt các quy định của Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp được đề nghị đảm bảo thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, chủ động nguồn hàng và tổ chức cung ứng kịp thời cho hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trên địa bàn.

Theo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cùng 88 thương nhân phân phối tham gia cung ứng cho thị trường. Trên địa bàn có 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 27.300m3, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Hiện nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn hàng. Hệ thống phân phối, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong việc cung ứng xăng dầu cho thị trường địa phương.

Để chủ động kiểm soát thị trường, Sở Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động điều tiết nguồn hàng giữa các cửa hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm cam kết không găm hàng, không bán nhỏ giọt và không tăng giá trái quy định.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu với số lượng lớn vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời có thể gây xáo trộn thị trường.

TÍN HUY